Reuzegroot hoogspanningsstation voor windpark op zee komt aan in Haven Oostende Timmy Van Assche

29 augustus 2019

18u11 0 Oostende Voor de haven van Oostende verrees een enorme installatie aan de horizon. Het gaat over het hoogspanningsstation voor het windpark Northwester 2, dat momenteel vanop de REBO-terminal in Haven Oostende geïnstalleerd wordt.

Het zogenaamde ‘offshore high voltage station’ (OHVS) komt van bij de fabrikant Bladt Industries uit het Deense Aalborg op het ponton Bokabarge 8, voortgetrokken door de sleepboot Seraya naar de haven. De Bokabarge meert aan kaai 501 aan en wacht daar tot de voorbereidingswerken op zee voltooid zijn. Eerst moet het installatieschip van Jan De Nul Group ‘Vole au vent’ de monopile - ook bekend als heipaal - en het tussenstuk van het OHVS station op zee installeren. Dat zal eerstdaags gebeuren. Daarna wordt het hoogspanningsstation op het tussenstuk op zee geplaatst.

Northwester 2

Het windpark Northwester 2 is het zevende van de negen windparken in het Belgisch deel van de Noordzee en ligt op vijftig kilometer voor de kust van Oostende. Northwester 2 zal 23 windturbines van de fabrikant MHI Vestas van 9.5 megawatt tellen die samen 219 megawatt groene stroom zullen produceren. De oplevering is voorzien in 2020. Huidige aandeelhouders zijn Parkwind en de Japanse industriële groep Sumitomo Corporation. Parkwind heeft de ontwikkeling geleid en zal bouw- en operationele activiteiten beheren.

Haven Oostende

“De ontwikkeling en het onderhoud van de windparken op zee is momenteel het belangrijkste onderdeel van de zogenaamde blauwe economie”, licht havendirecteur Dirk Declerck toe. “Oostende profileert zich als dé offshore wind hub voor het zuidelijk deel van de Noordzee. Het is ons doel om te excelleren in deze sector door het aanbieden van specifieke havenfaciliteiten, efficiënte infrastructuur, onderzoeks- en innovatiesamenwerkingen tot een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk.” Volgens Declerck blijft de haven ook inzetten op cruises, circulaire industrie, visserij, bulk en cargo. “Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.”