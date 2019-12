RESTORECENSIE: ‘The Old Inn’ in Oostende Timmy Van Assche

31 december 2019

05u48 1 Oostende Vergeet even alle blitse, flashy, trendy en hippe bistro’s. In restaurant The Old Inn is de tijd letterlijk blijven stilstaan - de klok boven de bar wijst steevast tien voor vijf aan. Los van het prachtige interieur: is het er ook lekker?

Deze zaak bestaat al meer dan vijftig jaar en mag gerust Oostends culinair erfgoed genoemd worden. The Old Inn omarmt de lokale geschiedenis. Aan de muren hangen posters, affiches en prachtige foto’s van het Oostende van weleer. De tegel- en parketvloer, de stoeltjes, de kachel, het bestek en zelfs de luidsprekers waar gemoedelijke klassiekers uit weerklinken, smijten je tientallen jaren terug in de tijd. Ronduit fan-tás-tisch! Het interieur alleen al verdient vijf sterren.

Tussen de voorgerechten vallen twee bordjes op: slakken op Bourgondische wijze en taartje met slakken en roquefortsaus. We twijfelen, maar kiezen toch voor gegrilde scampi met tartaarsaus enerzijds en met lichte curry anderzijds. Prima gebakken, lekkere sausjes, niks op aan te merken. Voor de hoofddis is de keuze poepsimpel: vlees of vis. Ofwel ga je voor het kabeljauwhaasje met tartaar of graanmosterd, ofwel kies je voor de steak of filet pur. Je hebt wel de keuze uit maar liefst zeven sausjes. Even vermelden dat als suggestie ook een Oostendse vissoep wordt aangeboden, en die zowel als voor- als hoofdgerecht kan dienen. Onze keuze voor de filet pur met een sausje ‘Vallée d’Auge’ (sjalot, dragon, witte wijn en room) is een absolute voltreffer. Het vlees is perfect gebakken en van uitstekende kwaliteit. De saus is ronduit heerlijk. De handgesneden frietjes mochten misschien tien seconden langer gebakken zijn. De mayonaise is dan weer met de hand geklopt en prima op smaak. Het vissoepje komt met een lekkere rouille, smaakt goed en telt enkele kleine stukjes vis. Qua smaak niks op aan te merken.

Afsluiten doen we met een dessert dat niet op de kaart staat: een taart van chocolademousse. Lekker zacht en smeuïg, dit valt helemaal niet als een baksteen op de maag. Ook leuk: de koffiefilters van zowat honderd jaar oud. Minpuntjes: voor grote mensen zijn de tafels aan de kleine kant. Vegetariërs zullen het hier moeilijk kunnen aarden. En betalen met bank- of kredietkaarten kan niet. Al voegt dat laatste misschien net toe aan de authentieke ervaring.

Wil je met je oudjes het nieuwe jaar goed inzetten? Reserveer dan snel je tafel in dit bijna-museum. Toen wij er waren, zat de zaak stampvol. We hopen dat de uitbaters, die de pensioengerechtigde leeftijd mooi hebben overschreden, nog heel even dit instituut in stand houden.

Onze score: 3,5/5

Bediening: 8/10

Eten: 8/10

Comfort: 7/10

Praktisch

Louisastraat 12

Tel.: 059/70.50.60

Dinsdag- en donderdagavond, en woensdag gesloten, op andere dagen open van 12 tot 14 uur en van 18.30 tot 21 uur.

Prijzen

Voorgerecht: 5 - 14 euro

Hoofdgerecht: 23 - 32 euro

Dessert: 3 - 7 euro