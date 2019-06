Restorecensie: ‘t Waterhuis in Oostende Timmy Van Assche

18 juni 2019

20u40 0 Oostende Wanneer je ook voorbij 't Waterhuis passeert, er zit altijd veel volk. Wat is nu precies de aantrekkingskracht van deze horecazaak? We zochten het voor je uit.

‘t Waterhuis geldt als één van de oudste horecazaken van de stad. Binnen zie je een knappe foto uit 1923 hangen. Het verleden van het gebouw gaat terug tot 1632, toen hier drinkwater werd verkocht aan brouwers, de stad en schepen. Het interieur oogt erg authentiek dankzij de lekker ouderwetse tafeltjes, planken vloer en stoffen bankjes. Maar je kan ook in de lichtrijke veranda zitten en de drukke kaai gadeslaan. Op de kaart vind je alles van croques, soepen, salades tot pasta’s. Zoek niet naar de term ‘voorgerecht’ of ‘hoofdgerecht’, want daar is geen sprake van. Alle gerechten staan wat door elkaar, wat het kiezen niet makkelijk maakt. We beginnen met het ‘assortiment Waterhuis’ (15 euro), een mix van gefrituurde hapjes. We zijn toch wat ontgoocheld wanneer we ontdekken dat het om een simpele mengeling uit de supermarkt gaat, zoals ‘chicken fingers’, minifrikandellen en kippenboutjes. Waarom zou je als gerespecteerde brasserie je naam verlenen aan doodgewone supermarktsnacks? Vreemd.

Romige saus

We trekken de lijn door en opteren voor de Waterhuis-pasta (19 euro), wat een specialiteit van het huis heet te zijn. Hopelijk pakt dit beter uit dan het voorgerecht. Leuk is dat je kan kiezen welk type pasta je wil: capellini, volkoren, penne of fettuccine. Dit gerechtje bevalt ons beter: een zacht en romig paprikasausje met scampi. Al missen wij wat peper, maar dat is persoonlijk. De portie is heel groot. Zelfs de geoefende eter zal het bovenste knopje van de broek moeten openzetten. Dat je er ook flink wat brood bijkrijgt, is leuk meegenomen.

Vriendelijke bediening

We sluiten af met een warm appeltaartje, dat wordt geserveerd met een bolletje vanille-ijs en slagroom (7 euro). Niks mis mee, gewoon lekker. En dat vat eigenlijk 't Waterhuis goed samen. Je wordt hier niet van je sokken geblazen met ‘haute cuisine’, maar kan hier wel terecht voor lekker eten en een uiterst gezellige sfeer. We hadden hier gerust wat langer kunnen uitzakken. De ligging, net tussen het station en de winkelstraten, is ook een troef. Tot slot willen we de zaalmedewerkers een extra compliment geven voor de heel attente en vriendelijke bediening.

Bediening: 8/10

Eten: 7/10

Comfort: 8/10

Vindictivelaan 35 (hoek met Jozef II-straat)

Tel.: 059/80.32.73

Elke dag open van 11 tot 23 uur

Voorgerecht: 5 - 19 euro

Hoofdgerecht: 15 - 22 euro

Dessert: 5 - 9,5 euro