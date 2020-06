Resto Vito pakt uit met nieuw concept voor groepen en families: “Want schrik past niet bij de Italiaanse manier van dineren” Timmy Van Assche

18u50 4 Oostende Het Italiaanse Resto Vito in de Christinastraat 75 zal nog niet op de klassieke manier heropenen. Chef Vito Centomani verwelkomt wél groepen of families vanaf acht personen. “Op die manier hoeft niemand schrik te hebben om in contact te komen met andere ‘bubbels’. Want schrik staat in schril contrast met de Italiaanse manier van dineren", licht Vito toe.

Resto Vito zal vanaf volgende week maandag nog niet open zijn voor koppels of kleine groepjes vrienden. De chef en zaakvoerder heeft daar zo zijn redenen voor. “De maatregelen die ons opgelegd worden, liggen niet in de lijn van hoe wij onze klanten willen laten genieten van de echte Italiaanse keuken. Gezelligheid en knusjes samen aan tafel schuiven, zijn voor ons belangrijk”, zegt Vito.

Menu naar wens

“Betrokkenheid en sociaal contact staan centraal. Daarom zullen we het de komende tijd anders aanpakken. Op onze bovenverdieping zullen we groepen van minstens acht personen verwelkomen, die exclusieve toegang hebben tot ons restaurant. Zo komen contactbubbels niet in aanraking met andere groepen en blijft alles veilig verlopen. Het menu wordt samengesteld naar de wens van de klant. Kijk, ik wil niet dat mensen met schrik op restaurant komen.” Pas wanneer de veiligheidsmaatregelen verder versoepelen, gaat het restaurant ook weer voor kleinere groepen en koppels open.

Aan huis

Vito Centomani biedt ook zijn kookkunsten aan en komt bij mensen thuis koken. “Ik doe bijvoorbeeld een open barbecue en catering, zodat mensen thuis van de Italiaanse keuken kunnen genieten. Ook hier kan het menu samen met de gasten doorgenomen worden.”

Ook de diensten van takeaway blijven doorlopen. “Voorlopig kiezen we voor de veiligste en meest haalbare oplossing en vooral een manier waarbij de klant de lang gemiste restaurantervaring optimaal kan ervaren zonder zich onveilig te voelen.”

Alle info: 0493/39.05.86 of via Facebook.