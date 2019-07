Restaurant STORM blikt tevreden terug op eerste jaar: “Klanten moeten zich hier thuis voelen” Leen Belpaeme

25 juli 2019

17u29 6 Oostende Een jaar geleden ging restaurant STORM open in Oostende. De stad krijgt er de laatste jaren steeds meer hippe horecazaken bij, maar met chef Michiel Rabaey en zijn vrouw Nathalie Hiele hoopt de badstad een ster binnen te halen. Het koppel zelf bleef altijd met de voeten op de grond en kijkt tevreden terug op hun eerste jaar. “De reservaties stromen binnen, maar het is hard werken.”

STORM was het eerste restaurant dat zijn deuren opende in het vernieuwde stuk van de Hendrik Baelskaai. De spanning bij Nathalie en Michiel steeg samen met de verwachting in Oostende. Michiel heeft immers al een reputatie om u tegen te zeggen.

Aanbellen

Een jaar later bellen we opnieuw aan en Nathalie opent met haar gebruikelijke glimlach de deur. “Veel mensen vinden het raar dat ze moeten aanbellen. Ik ken geen enkel ander restaurant waar je moet aanbellen, maar het is een bewuste keuze. We runnen de zaak met twee en als mensen aanbellen kan ik iedereen persoonlijk welkom heten en zich op hun gemak laten voelen. Mensen komen naar hier met een bepaalde verwachting en we willen onmiddellijk laten voelen dat iedereen hier gewoon zichzelf mag zijn”, vertelt Nathalie.

De verwachtingen waren een jaar geleden hoog en dat zorgde voor veel spanning bij het koppel. “We hadden de reservaties vanaf 5 juli opengezet, dus we hadden geen andere keuze dan er volop in te vliegen. Aanvankelijk was het een gok om te werken met online reservaties en een voorschot, maar ondertussen zien we dat mensen ruime tijd op voorhand een tafeltje vastleggen. De vrijdag- en zaterdagavond zitten al vol voor de zomer, maar tijdens de week kan je overdag voor de middag en avond nog bellen voor een tafel.”

Enorm hard werken

De zaak draait dan ook goed. “We geraken altijd vol. Het is wel enorm hard werken. Je moet er elke dag staan en het moet elke dag perfect zijn. We hebben enkel tussen Kerst en Nieuwjaar enkele dagen vrij genomen om alles op een rijtje te zetten. We zijn daarom nu ook dinsdagavond gesloten naast de woensdag en de zondag. Begin deze zomer konden we ook eens even weg. Dat is ook belangrijk voor onze kinderen.”

Ster

Michiel en Nathalie blijven allebei nuchter onder de aandacht die ze krijgen. “Op het einde van de rit is het enige wat telt de ervaring die de mensen hier hebben. We willen dat ze zich hier thuis voelen en een gezellige avond beleven met lekker eten. Er zijn mensen die hopen dat we een ster halen, maar dat is voor ons geen doel op zich. Ik heb in restaurants gewerkt met drie sterren, twee sterren en één ster en ik heb vooral veel dingen gezien die ik niet wil”, vertelt Michiel. “Wij leren ook nog elke dag bij. Wij hebben het warme water hier ook niet uitgevonden, maar als er een ster komt dan zou dat vooral een bekroning zijn voor ons werk”, vult Nathalie aan.

Wat ze vooral geleerd hebben na het eerste jaar? “Dat het soms afzien is. Wij starten elke morgen om 8.30 uur in de zaak en draaien op volle toeren verder tot 1.30 à 2 uur ’s nachts. Het was ook goed dat we ons concept op voorhand al eens konden testen met een pop-up, dat kunnen we iedereen aanraden.”

Ondertussen groeit het aanbod aan restaurants in Oostende. “Je hebt enkele jonge gemotiveerde ondernemers in Oostende. Het leuk om te zien dat iedereen Oostende ook echt uitdraagt en dat we zo de stad kunnen versterken. We zien hier echt een mix van klanten; van Oostendenaars die kritisch staan tegenover de ontwikkeling op de Oosteroever tot toeristen die speciaal naar Oostende komen om hier te eten en te blijven slapen in een hotel. Die mix maakt het mooi. We hebben hier al zoveel lieve mensen over de vloer gehad en daar halen we veel energie uit.”