Restaurant Ensorito organiseert thuisleveringen tijdens coronacrisis: “Horeca-ondernemers moeten wel creatief zijn” Timmy Van Assche

13 maart 2020

12u11 49 Oostende In navolging van de federale maatregelen tegen het coronavirus moeten alle cafés en restaurants dicht. Er kondigt zich dus een moeilijke periode aan voor horeca-uitbaters, maar sommige zaakvoerders blijven niet bij de pakken zitten. Zo ook het Italiaanse restaurant Ensorito, dat een thuislevering op poten zet voor de lekkerbekken.

Restaurant Ensorito nabij het Duinenkerkje in de Dorpsstraat is een vaste waarde in het Oostendse horecalandschap. De zaak werd in 2007 opgericht. Gezien de rigide coronamaatregelen die worden getroffen, moeten zaakvoerders Julie Coopman en Anthony Caulier net als alle andere restaurantuitbaters de deuren sluiten. “Maar we gingen op zoek naar een oplossing om onze sluiting op te vangen. Daarom: vanaf zaterdag kunnen alle gerechten telefonisch worden besteld, tot 3 april leveren wij aan huis in het centrum van Oostende en de wijken Mariakerke, Stene en Raversijde. Het gaat daarbij om pasta’s, pizza’s, carpaccio, vitello tonato, antipasti en wijn. Van dinsdag tot en met vrijdag is ter plaatse afhalen ook mogelijk. De gerechten worden aan aangepaste prijzen aangeboden. Deze thuislevering is geheel nieuw en we beschikken over Vespa’s, elektrische fietsen en auto’s om de gerechten rond te brengen. Gelukkig kunnen we ook rekenen op de steun van familie en vrienden. We vragen klanten wel vriendelijk om contant te betalen", zegt Julie.

‘Back to roots’

“Vroeger, in de beginjaren van onze zaak, waren we een traiteur. Dat hebben we toen omgevormd naar een volwaardig restaurant. (lacht) Dus ja, we keren nu tijdelijk terug naar onze roots. We moeten wel creatief zijn om aan die lange sluiting tegemoet te komen. De maatregelen zijn vrij extreem, ja. Het is op zich een beetje vreemd dat kleine restaurants met pakweg 20 tot 30 plaatsen moeten sluiten, maar dat we dan massaal mogen aanschuiven aan de kassa van de supermarkt. Nu, alle begrip voor de maatregelen die genomen worden voor de volksgezondheid. Ik verneem dat er ook steunmaatregelen komen, maar weet niet of die sterk genoeg zijn om alle restauranthouders te helpen.”

Alle info: 059/43.76.74 of 0479/68.49.47 en via de site www.ensorito.be.