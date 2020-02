Restaurant Bottarga krijgt inbrekers over de vloer: “Veel moeite voor weinig buit” Bart Boterman

24 februari 2020

12u43 20 Oostende Restaurant Bottarga op de Albert I-promenade in Oostende kreeg zondagmorgen inbrekers over de vloer. Ze verbrijzelden een raam en gingen aan de haal met een drietal geldbeugels van het personeel, samen een paar honderd euro.

“Het was zondagmorgen 4.38 uur toen ik een inbraakalarm kreeg op m’n smartphone. Op camerabeelden waren zaklampen te zien. Ik verwittigde de politie. Zelf kon ik niet ter plaatse gaan want ik ben momenteel op skireis”, vertelt uitbater Gérald Piers. De inbrekers waren al op de vlucht geslagen bij aankomst van de patrouilles. “In onze zaak blijft nooit cash achter, afgezien van het wisselgeld in de geldbeugels van het personeel. Alles samen is dat hoogstens een tweehonderd. Er is met andere woorden veel moeite gedaan voor een geringe buit”, gaat Gérald Piers verder.

De recherche startte een onderzoek en liet zondagvoormiddag het labo komen sporen te zoeken. De brandweer maakte het verbrijzelde raam voorlopig dicht met een plank. “Dat inbrekers toeslaan op het moment dat ik op reis ben, is wellicht louter toeval. De zaak blijft namelijk draaien tijdens mijn verlof. De klanten hebben gelukkig geen nadeel ondervonden. Om 12 uur zondagmiddag was ons restaurant alweer geopend”, aldus Gérald Piers, die wel een deel van zijn vakantie moest opofferen om heen-en-weer te bellen. Zo'n acht jaar geleden werd Bottarga ook al geconfronteerd met een inbraak, wanneer hij op reis was in Tenerife. Toen was het restaurant wel dicht.