Renovatiewerken gestart aan atletiekpiste Jozef Verhellestadion, ook indoor oefencomplex in de maak Timmy Van Assche

08 mei 2020

16u27 0 Oostende Er zijn intensieve werken op til op de site van het Jozef Verhellestadion. Zo wordt de atletiekpiste zelf helemaal vernieuwd, maar komt er ook een indoor oefencomplex voor onder meer horden en hoogspringen. Kostenplaatje: ruim anderhalf miljoen euro.

De werken aan de atletiekpiste zijn intussen gestart. Op de 400 meter lange piste komt een nieuwe toplaag. “Na dertig jaar intensief gebruik was die helemaal versleten. Ze was bijvoorbeeld niet langer veerkrachtig”, zegt sportschepen Bart Plasschaert (CD&V). Aan de zuidkant van de site, waar een oude tribune en twee tennisvelden liggen, komt een indoor oefencomplex. “Daar zal kunnen getraind worden op de 60 meter sprint en hordelopen, en hoogspringen. Dit nieuwe complex is ook geschikt voor het houden van officiële wedstrijden.” Hermes Atletiek, die zijn thuisbasis heeft in het Jozef Verhellestadion, telt zo’n 400 leden - 270 jongeren en 130 volwassen - en is dus een belangrijke Oostendse sportorganisatie op sportief vlak. Ook triatlonclub ‘11 Beaufort’ en GO! Athena en het Sint-Andreasinstituut maken gebruik van de site. Voor het trainen op de 60 meter sprint bijvoorbeeld moest anders uitgeweken worden naar turnzalen, maar de afmetingen zijn daar niet ideaal om goed te kunnen trainen. Kortom: we komen dus tegemoet aan de noden van onder meer de atletiekclub. De infrastructuur is zelfs uniek in West-Vlaanderen.”

Sportinfrastructuur

“Dit project kadert in ons masterplan sportinfrastructuur, waarbij wij investeren in goed onderhouden sportinfrastructuur, zowel in buurten als in wijken”, geeft schepen Björn Anseeuw (N-VA) nog mee. “Op deze manier wil de stad volop de werking van de sportclubs ondersteunen. Moderne en toegankelijke sportaccommodatie werkt stimulerend om aan sport te doen, zowel op competitief niveau, als op recreatief niveau.”

Kostenplaatje

De totale investering wordt geraamd op ruim 1,58 miljoen euro. Sport Vlaanderen subsidieert het project voor zowat 309.000 euro, goed voor een vijfde van de investering. Het einde van de werken voor de indoor infrastructuur is voorzien rond juni 2021. De piste zelf zal al deze zomer, begin augustus 2020, gebruiksklaar zijn. Tot dan wijkt hoofdgebruiker Hermes Atletiekclub Oostende uit naar de gravelpiste in sportpark De Schorre.