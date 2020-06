Renasci test volop vernieuwende installatie om afval om te zetten in grondstoffen. “Dit is pionierswerk” Leen Belpaeme

03 juni 2020

15u25 0 Oostende Het bedrijf Renasci in Oostende is bezig met het instellen van de fabriek. Begin 2019 werd de bouw gestart en vanaf juni wordt de machine getest waarmee plastiek afval kan verwerkt worden tot diesel of recycleerbare plastics. De Smart Chain Processing, zoals de techniek heet, moet ervoor zorgen dat meer afvalsoorten hergebruikt worden. “We hebben in principe vijf fabrieken in één waardoor bijna 100 procent van het afval verwerkt wordt.”

Bij Renasci werken momenteel al 30 mensen en het bedrijf zoekt dringend nog eens 20 elektromechaniekers. Het bedrijf is volop aan het testen en toont hoe het proces verloopt. “We kunnen jaarlijks tot 120.000 ton afval verwerken. Dat is in onze sector niet zo heel veel, maar hier bouwen we vooral een proof of concept. De bedoeling is om de unieke technologie hier uit te werken en dan wereldwijd te implementeren. Het is pionierswerk. We zijn de eerste die op industrieel niveau zullen produceren. Er zijn nog bedrijven bezig met deze technologie, maar niemand staat al zo ver als wij”, vertellen bestuurder Luc Desender en Plant Manager Bruno Clemens. Het afval komt toe in de sorteerhal. “Onze leveranciers zijn de bedrijven die afval ophalen en sorteren. Normaal gezien komt dit afval terecht in de verbrandingsoven omdat het nog niet gerecycleerd kon worden. Wij hebben een methode ontwikkeld waardoor deze stoffen bijna 100 procent kunnen verwerken in vijf afdelingen. Eerst worden de verschillende fracties gesorteerd in onze volautomatische sorteerlijn. Deze wordt momenteel nog op punt gezet. Alles gebeurt via infrarood en spectrumherkenning. Veel hoogtechnologischer dan dit bestaan afvalsorteermachines nog niet”, licht Bruno Clemens toe.

Geheime keuken

In een volgende fase wordt het plastic behandeld, maar dit krijgen we niet te zien. “Dit is zowat de geheime keuken van ons proces. Om mogelijke kapers op de kust de kans niet te geven kunnen we hier nog niet veel over kwijt. Op het eind van dit proces verschijnen folies en harde plastics.” Als derde onderdeel worden niet-recycleerbare restanten omgezet tot stoom. “We zijn als fabriek hierdoor bijna volledig zelfvoorzienend. De stoom stuurt onze andere modules aan en wordt met een stoomturbinegenerator tot elektriciteit voor eigen gebruik omgezet. De overgebleven as wordt verwerkt in bouwmaterialen.”

Het meest vernieuwende onderdeel van de fabriek is de zogenaamde P2C-installatie of Plastic tot chemicals. “Plasticfolie wordt momenteel nog nergens ter wereld gerecycleerd. Wij kunnen het met deze installatie omzetten tot diesel, nafta of kerosine. In eerste plaats zullen we waarschijnlijk opteren om er terug grondstof voor plastic van te maken omdat we dan volledig meedraaien in de circulaire economie”, vertelt Luc Desender. Als laatste wordt het overgebleven organisch materiaal nog omgezet in een korrel die kan dienen als vervanging van fossiele brandstof.

Er werd 55 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe fabriek.