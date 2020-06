Reisagent Niels komt naar je thuis om reis te plannen: “Ondanks de persoonlijke service ben ik niet duurder dan een klassiek reisbureau” Timmy Van Assche

05 juni 2020

19u16 31 Oostende Da’s handig. Reisagent Niels uit Oostende laat zijn klanten niet langer naar kantoor komen om een reis vast te leggen. Hij doet net het omgekeerde: bij mensen thuis alle praktische details uitleggen en boekingen afronden.

Niels Van den bossche - met kleine letter ‘b’ - komt bij mensen thuis om reispakketten aan te bieden. Daarvoor was hij tien jaar zelfstandig reisagent - met een klassiek kantoor, dus - maar hij wist ook ervaring op te doen bij zijn ouders. Zij hadden een bloeiend reisbureau in Dendermonde. “Ik baseer me op het klantenbestand van dertien jaar ervaring en kom bij mensen thuis allerlei reispakketten aanbieden: citytrips, kortbij vakanties, cruises, klassieke reispakketten en luxereizen”, vertelt Niels (32). “Mond-aan-mondreclame is een lekker ouderwets, maar zeer efficiënte manier voor mij om nieuwe klanten te bereiken. Via mail en sociale media kan ik ook informatie en foto’s verspreiden.”

Het klantenbestand van Niels gaat van Vlaams-Brabant over Oost-Vlaanderen tot in West-Vlaanderen. “Het concept van een reisagent aan huis is heel bekend in Nederland en kent ook succes in Antwerpen en Limburg. Ik kom dus bij mensen thuis om hen alles uit te leggen over een bepaald type reis en overloop de opties en mogelijkheden. Ik hanteer een heel persoonlijke en bereikbare aanpak. Ik ben daarom niet duurder dan een klassiek of online reiskantoor. Ik vraag 15 euro dossierkosten, maar andere grote spelers vragen bijvoorbeeld 25 euro dossierkosten en laten hun klanten nog eens zelf alle documenten printen. Dat doe ik dus niet. Inderdaad, in deze coronatijden breng ik geen bezoekjes aan huis, maar dat zal binnenkort keren. In tussentijd ben ik telefonisch bereikbaar, via Skype en Zoom”, geeft Niels mee.

Vakantie dichtbij

“De laatste tijd krijg ik heel wat vragen binnen over wat kan en wat niet, en waar we al dan niet op reis kunnen gaan. Via sociale media, zoals mijn Facebook-pagina, geef ik het brede publiek al een glimp met foto’s van mogelijke bestemmingen. Volgens mij gaan mensen vooral opteren voor een vakantie dichtbij of in eigen land. Vooral families met kinderen zullen het, denk ik, niet al te ver van huis zoeken. Volgens mij zullen er ook veel reizen geboekt worden voor de periode buiten het klassieke hoogseizoen, namelijk september-oktober en de winter.” Meer info via de Facebook-pagina ‘Niels Reisagent Aan Huis’, niels@ibtravel.be en 0474/27.66.76.