Regisseur Jan Eelen (Callboys) krijgt 100ste ster op Oostendse Walk of Fame Leen Belpaeme

13 september 2019

19u30 0 Oostende Na 13 edities van het Filmfestival Oostende ligt de zeedijk bezaaid met exact 100 sterren op de Walk of Fame. De 100ste ster is voor regisseur en scenarist Jan Eelen. Hij regisseerde onder andere Vaneigens, Alles Kan Beter, In De Gloria, Callboys en Het Eiland. “Je ben niet alleen een quotekanon voor ons vier, maar voor een hele generatie", loofde acteur Rik Verheye.

Ster nummer één, die was ooit voor Arno. “Vandaag liggen er 99 sterren op de zeedijk van Arno tot Jan Decleir, van Anton Corbijn tot Monica Bellucci, van Adrien Brody tot Jean-Claude Van Damme. Voor de 100ste ster wilden we een ‘special one' eren, iemand die een grote invloed gehad heeft op hoe de Vlamingen met elkaar praten. Iemand die ervoor gezorgd heeft dat ons woordenboek gevoelig uitgebreid werd met treffende uitdrukkingen. Iemand die Vlaanderen heeft doen lachen als nooit voorheen. Iemand als Jan Eelen", zei artistiek directeur Peter Craeymeersch.

Acteur Rik Verheye, een van de Callboys, had enkele mooie woorden en hilarische anekdotes meegebracht om de regisseur te eren. “Je mama is heel trots, zo trots dat ze gisteren al eens kwam kijken naar de zeedijk. Ze kon je ster weliswaar niet vinden, want het bleek vol gescheten door een vogel. Wellicht een meeuw, die dacht bij zichzelf: ‘als je moet kakken, moet je kakken’. Je oogst wat je zaait, Jakke. Iedereen kent het en zo zijn er nog. ‘Ik ben blij dat jij in mijn team zit’, ‘Raymond kan het niet aan’, ‘maar zeg dan toch nee Guido’, ‘voorzichtig op de baan hé’, ‘heb ik hier ergens een vergadering gemist’. Je ben niet alleen een quotekanon voor ons vier, maar voor een hele generatie. Jakke is voor ons de ‘godfather’ van de Vlaamse comedy. Wij zijn opgegroeid met jouw humor van In de Gloria, Alles Kan Beter, Vaneigens, De Ronde, Callboys. Het zijn allemaal reeksen die in het collectief geheugen staan gegrift en altijd tot het Vlaams cultureel erfgoed zullen behoren.”

Hij blikte ook even terug naar de eerste kennismaking. “Ik vergeet nooit dat je hier in Oostende kwam kijken naar ons tijdens Theater aan Zee. We droomden er toen al van om ooit met je te kunnen samenwerken. De eerste kans die we kregen was om mee te spelen in De Ronde. Wie hier kent De Ronde en wie kan zich herinneren dat wij daar in meespeelden? Inderdaad, dat deden we ook niet. Jan was vergeten om ons af te bellen en te zeggen dat er geen plaats was voor ons in de reeks. En hop, onze droom was voorbij. Een paar jaar later zijn we naar Jan gestapt met een idee voor een film. Hij was enthousiast en ging er op werken. Wij naar de familie bellen en zeggen: ‘we gaan een film maken met Jan Eelen’. Twee maanden later liet hij weten dat hij het toch niet zag zitten... via een e-mail. Hij heeft het uitgemaakt via mail. Daar ging onze droom voor een tweede keer. Een maand later waren we sketches aan het verzinnen. Weer familie gebeld: ‘we gaan sketches maken met Jan Eelen’. Daarna belde hij om te zeggen: ‘vergeet die sketches, we gaan een reeks maken over vier gigolo’s die het allemaal verkloten’. En hier staan we dan.”