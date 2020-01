Réginald Moreels is één van de nieuwe topdokters op Vier Leen Belpaeme

13 januari 2020

13u49 0 Oostende Dr. Réginald Moreels is één van de acht dokters die je aan het werk zal zien vanaf 27 januari in een nieuw seizoen van Topdokters.

De ondertussen 70-jarige arts uit Oostende is een humanitair chirurg in hart en nieren. Hij richtte mee ‘Artsen Zonder Grenzen’ in België op en heeft jaren in oorlogsgebieden gewerkt. Zo opereerde hij onder meer in Irak, Rwanda, Syrië, Angola, Somalië, Cambodja en Koerdistan. Eind jaren ’90 was hij Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Met de politiek was hij de laatste jaren minder bezig, maar hij deed in 2018 nog mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Oostende.

De voorbije vier jaar opereert hij vooral in Oost-Congo, een regio die al tientallen jaren geteisterd wordt door geweld. Sinds vorig jaar heerst er ook een ebola-epidemie. Dr. Moreels is de enige chirurg in een gebied van meer dan 1 miljoen inwoners, waar ze hem respectvol ‘le vieux’ noemen. Zijn levensdroom is om daar een chirurgische eenheid te bouwen, een project waar hij ook zelf fondsen voor verzamelt.

