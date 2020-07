Rederscentrale gaat uitdagingen in de visserij verder aan met nieuwe Raad van Bestuur Leen Belpaeme

30 juli 2020

12u12 0 Oostende De Rederscentrale heeft een nieuwe Raad van Bestuur. Geert De Groote (Z.98) werd daarbij herbenoemd als voorzitter en Marina Lepeire-Nollet (O.154) blijft actief als ondervoorzitter.

De Rederscentrale werkt momenteel rond sociaal overleg voor de sector, de coronacrisis, de brexit, de visserijregelgevingen, Visserij Verduurzaamt en andere lopende projecten. “De lijst van activiteiten in de Rederscentrale bevestigen dat de Vlaamse visserijsector voor heel wat uitdagingen blijft staan”, zegt voorzitter Geert De Groote. “Maar er is ook het feit dat met de investeringen door onze leden de vernieuwing, modernisering en verduurzaming wordt verdergezet. Ik ben er van overtuigd dat we met deze Raad van Bestuur de komende zes jaar zullen kunnen bijdragen aan de bestendiging van onze visserij. Het succes van het vorige bestuur zou niet mogelijk geweest zijn zonder het sterke team van medewerkers van de Rederscentrale en dit zal ook zo zijn voor de komende periode. Vijftien leden stelden zich kandidaat voor het mandaat van bestuurder voor de volgende statutaire periode van zes jaar en hun kandidatuur werd door de Algemene Vergadering aanvaard.