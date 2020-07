Reddy De Mey (Vlaams Belang): “Tijdelijk verbod rijwielen op zeedijk tijdens piekmomenten moet blijven” Timmy Van Assche

16 juli 2020

11u15 0 Oostende Als het van Reddy De Mey afhangt, wordt het verbod op rijwielen op een stuk van de zeedijk ook op andere piekmomenten gehandhaafd. Eerder stelde het stadsbestuur dat fietsen en gocarts op de allerdrukste momenten niet toegelaten worden op de dijk tussen het Kursaal en hotel Thermae Palace.

“Wat de stad nu voorstelt, vind ik best oké”, begint raadslid Reddy De Mey van oppositiepartij Vlaams Belang. “In dit gedeelte is de zeedijk inderdaad vrij smal, zeker nu horecazaken de toelating hebben gekregen om hun terras uit te breiden. Wandelaars moeten de rust en ruimte krijgen om hier vrij te kunnen flaneren. Maar wat mij betreft, mag deze regel ook gelden op piekmomenten na de corona-epidemie. Kijk, door de coronamaatregelen zijn er nu al bij al minder mensen op stap en is het gevaar op ongelukken dus wat kleiner. Maar zonder het virus zou er veel meer volk op de zeedijk wandelen. Het lijkt me dus aangewezen om, eens de coronacrisis bezworen is, het verbod verder te gaan handhaven.

“Het verkeer verandert steeds sneller”, vervolgt De Mey. “Naast klassieke fietsen en gocarts heb je de steps, speed pedelecs en andere snelle elektrische rijwielen. Dat wordt op den duur erg gevaarlijk als je op de dijk rustig wil wandelen. Ik ben geen voorstander om belijning op de dijk aan te brengen, want met al die verschillende rijwielen is de kans op een ongeluk misschien nog groter. Trouwens, ik ben niet de enige die hier zo over denkt. Ook Andy Peelman, acteur van de ‘Buurtpolitie’ en een echte agent, sprak hierover in weekblad Dag Allemaal.” Reddy De Mey wil de kwestie ook bespreken met de Vlaams Belang-fractie met het oog op de eerstvolgende gemeenteraad van 31 augustus.