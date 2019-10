Reddingsboot Watson 3 krijgt na 39 jaar een nieuw leven in Oostende Leen Belpaeme

16 oktober 2019

Exact een week geleden publiceerden we het verhaal van de Watson 3, een zeldzame reddingsboot uit Oostende, waarvoor een nieuwe thuis werd gezocht. De boot stond in Brugge te wachten op restauratie maar moest daar dringend weg. De eigenaar had enkele buitenlandse geïnteresseerden, maar zag de speciale boot liever in de regio blijven. Vzw Restart sprong op de kar en zorgt er nu voor dat de reddingsboot terug kan komen naar Oostende. Samen met Haven Oostende wil vzw Restart de boot restaureren.

Toen Franky Vancoillie vorige week zijn krant opensloeg en het verhaal las van de Watson 3 en hij wist meteen dat het iets voor de vzw Restart was, waar hij penningmeester is. “Ik heb gebeld naar de andere bestuursleden en op korte tijd was er een akkoord met de haven van Oostende en de eigenaar”, vertelt Vancoillie. De eigenaar deed vorige week nog een oproep of er iemand in de regio de boot wilde restaureren. De boot stond op zijn terrein in Brugge, maar moest daar dringend weg. “Met Restart zijn we tot nog toe vooral bezig geweest met het ijveren voor een nieuwe ferryverbinding met Engeland, maar we willen ons ook inzetten voor maritiem erfgoed. We zijn heel blij dat we dit stukje maritiem erfgoed hier kunnen bewaren. Gelukkig kregen we snel gehoor bij de haven en bij bevoegde schepen Charlotte Verkeyn. Zij hebben een terrein naast Hangaar I ter beschikking gesteld waar de Watson 3 mag liggen.”

Restauratie

De Vzw Restart wil de boot volledig restaureren en terug in het water krijgen. “Wij zullen in eerste instantie een inventaris opmaken van de werken die moeten gebeuren aan de boot om hem terug zeewaardig te maken. We kunnen daarvoor rekenen op een ruim netwerk van mensen met kennis van zaken. Wij hebben al contact gehad met iemand uit Blankenberge die hetzelfde type boot heeft. Hij zal ons zeker het nodige advies geven.” De vzw heeft al contact opgenomen met een firma die een tent zal maken die over de boot heen kan geplaatst worden. “Op die manier kunnen we beschut werken aan de boot. We waren eerst op zoek naar een hangaar, maar er was niet meteen iets beschikbaar. We rekenen dat er zeker 2 tot 3 jaar nodig zal zijn om de Watson helemaal te restaureren.” De vzw moet wel nog bekijken hoe ze de nodige fondsen zullen verzamelen. “We zullen vooral werken met vrijwilligers en ook eens luisteren of er scholen geïnteresseerd zijn om met ons samen te werken. Daarnaast kan het zijn dat we een crowdfunding opstarten, maar dat moeten we nog bekijken.” Er zijn ondertussen zelfs al mensen die lieten weten dat ze de vzw financieel willen steunen.

Schepen Charlotte Verkeyn kwam woensdagmiddag zelf een kijkje nemen. “We vinden het belangrijk dat we als haven ook een maatschappelijke rol spelen en dat we helpen om erfgoed te bewaren. De boot heeft ook een meerwaarde omdat het oorspronkelijk in Oostende actief was als reddingsboot. Het zou spijtig zijn om het te zien vertrekken naar het buitenland. We willen meer zorgen voor ons varend erfgoed. Het is mooi dat vzw Restart hun schouders onder dit project wil zetten”, zegt de schepen.

De Watson 3

De boot is 3,89 meter breed, 14,25 meter lang. De Watson heeft een rijke geschiedenis. Het was één van de drie reddingsboten die na de oorlog besteld werd voor de reddingsdienst aan zee. Er was er één in Zeebrugge, één in Nieuwpoort en de Watson 3 in Oostende. De reddingsboten van het Watson-type hadden een reputatie vanwege hun hoge zeewaardigheid, zelfoprichtend vermogen en onzinkbaarheid door de luchtdichte compartimenten. De reddingsboot Watson 3 Oostende werd op 12 juli 1948 te water gelaten en in Oostende gestationeerd. In 1980 werd de boot overgebracht naar het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke (nu NAVIGO). Na de plaatsing op het droge in het Visserijmuseum NAVIGO ging de toestand van de Watson 3 Oostende snel achteruit. Begin 2012 droeg Vlaams minister Hilde Crevits het eigendomsrecht van de reddingsboot Watson 3 over aan de vzw Archonaut uit Brugge, maar een restauratie is er nooit gekomen. De Watson 3 Oostende werd op 28 maart 2011 beschermd als varend erfgoed.