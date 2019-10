Reddingsactie voor surfer in nood vals alarm: het ging om een boei Bart Boterman

04 oktober 2019

18u41 3 Oostende Voor de kust van Oostende werd vrijdag omstreeks 17.45 uur een zoekactie gehouden op de Noordzee voor een surfer in nood. Twee reddingsschepen, de NH90-helikopter van Defensie, de brandweer en de scheepvaartpolitie rukten uit. Het bleek echter te gaan om een vals alarm.

“Eerst is melding gemaakt van een zeiler in nood, waarop de reddingsdiensten zijn geactiveerd. Daarna werd de beschrijving bijgesteld tot een surfer. Toen de reddingsdiensten ter plaatse waren, bleek het om een boei te gaan", zegt kapitein Réjane Gyssens van het MRCC. De zoekactie werd meteen stopgezet. Momenteel blaast de wind uit het westen met een kracht van zo'n 4 à 5 beaufort. Volgens kapitein Réjane Gyssens zouden watersporters op dit moment in principe niet in zee worden geblazen, maar naar het strand.