Reddingsactie in Oostende loopt bijna mis Redactie

31 augustus 2019

21u31

Bron: VTM Nieuws

Bij een reddingsactie voor de kust van Oostende is een bootje van de scheepvaartpolitie zelf in de problemen geraakt. De scheepvaartpolitie was opgeroepen voor twee zwemmers in nood. Die bevonden zich aan de westelijke strekdam, een zone waar je niet mag zwemmen. Tijdens de interventie werd de zodiac van de politie verrast door een hoge golf. De boot sloeg om en twee mannen belandden in het water.

Met behulp van de redders is iedereen in veiligheid geraakt. De zwemmers hadden enkel wat schrammen, de twee leden van de scheepvaartpolitie werden voor alle zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis. Maar ook zij stellen het goed.