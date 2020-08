Redders trainen tijdens storm Francis: “Ideaal om te leren hoe je slachtoffer uit woeste golven redt” Leen Belpaeme

26 augustus 2020

14u45 9 Oostende Storm Francis is niet enkel een zegen voor surfers en kiters, maar ook voor de Oostendse strandredders. Ze trotseerden golven van 2,5 meter hoog om te leren hoe slachtoffers redt in de zwaarste omstandigheden. “Je kan soms niet tegen de stroming ingaan. Onze redders moeten leren hoe ze daarmee moeten omgaan”, vertelt adjunct-hoofdredder Bjorn Vermeulen.

Redders krijgen regelmatig trainingen om hun vaardigheden bij te schaven. Meestal dienen deze om procedures aan te leren, maar er wordt ook getraind op conditie. Door storm Francis konden de redders woensdag eens in uitzonderlijke omstandigheden oefenen. “Ze krijgen niet vaak de kans krijgen om te trainen met golven van 2,5 meter hoog”, zegt de hoofdredder. “In de herfst of de winter is het daarvoor te koud.” Vaak gebeurt het niet dat er mensen moeten gered worden uit een woelige zee, want dan is zwemmen verboden. Toch is de training belangrijk. “Redders moeten eens zelf ondervinden hoe dat in z’n werk gaat, zodat ze erop kunnen anticiperen.” De hoofdredder verklapt enkele tips die de redders krijgen. “Je kan niet vechten tegen zo’n hevige stroming. Je moet bepaalde technieken gebruiken om er toch door te geraken. Zo moet je moet altijd zwemmen met de stroming mee, om met zo weinig mogelijk moeite bij een slachtoffer te komen”, geeft Bjorn Vermeulen mee.