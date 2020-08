Redders trainen in de hoge golven door storm Francis. “Ideaal weer om te leren omgaan met de stroming en de branding” Leen Belpaeme

26 augustus 2020

14u45 0 Oostende De hoge golven en sterke wind door storm Francis zijn niet enkel een zegen voor surfers en kiters, maar ook de Oostendse strandredders maakten van de omstandigheden gebruik om te trainen in zee. Ze trotseerden golven van 2,5 meter om te oefenen hoe ze een slachtoffer in zo’n woeste zee kunnen bereiken. “Je kan niet tegen de stroming en de branding ingaan dus moeten ze weten hoe ze daarmee omgaan”, vertelt adjunct-hoofdredder Bjorn Vermeulen.

De strandredders aan zee krijgen regelmatig extra trainingen en oefeningen om hun kennis en conditie te onderhouden. Meestal gaat het om oefeningen rond de procedures om nog beter om elkaar ingespeeld te raken. “Maar het kan ook gaan om conditieoefeningen. We hebben een hele reeks oefeningen die we doen om die fysieke paraatheid te blijven stimuleren”, zegt Bjorn Vermeulen. Door storm Francis kregen de redders woensdag uitzonderlijke omstandigheden voorgeschoteld om te oefenen met golven tot 2,5 meter hoog. “Dat is behoorlijk hoog. De branding is bovendien heel zwaar en er is een sterke stroming. We hebben niet zo vaak dergelijke omstandigheden om te trainen. In de herfst of de winter is het te koud om in zee te trainen. Het is belangrijk dat onze redders deze omstandigheden eens zelf ondervinden zodat ze er op kunnen anticiperen als ze het nodig hebben. Je kan niet vechten tegen zo’n hevige stroming en branding. Je moet bepaalde technieken gebruiken om er toch door te geraken. Je moet altijd zwemmen met de stroming mee, je moet dat kunnen inschatten om met zo weinig mogelijk moeite bij een slachtoffer te komen. We hebben deze technieken niet zo vaak nodig omdat mensen dan niet in het water mogen, maar de redders moeten die wel ten allen tijde kunnen toepassen als het nodig is. Het is goed dat ze op een dag als vandaag zelf eens ondervinden hoe het eraan toegaat in zee”, vertelt Bjorn Vermeulen.

Per dag staan 54 redders op het strand van Oostende. Zelfs met een rode vlag gaat nooit de ganse ploeg in het water. “We spreken af met de postoversten. Er moeten voldoende redders op het strand blijven per strandpost. We mogen de veiligheid niet verwaarlozen.”