Recup Art Factory Galery opent de deuren: "Milieu, recuperatie en sociale interactie staan centraal" Timmy Van Assche

31 juli 2019

14u13 0 Oostende In de Koningsstraat opent op donderdag 1 augustus de Recup Art Factory Galery, een initiatief van Eva Kerremans en kunstenaar Maxence Finet. “ Recuperatie vormt de rode draad, we brengen zowel high art als low art”, legt Eva Kerremans uit. Iedereen is welkom om er een kijkje te nemen.

Het milieu, recuperatie en sociale interactie: het zijn slechts enkele kernbegrippen waarmee Eva Kerremans haar nieuw project Recup Art Factory omschrijft. In de Oostendse Koningsstraat opent ze donderdag deze galerij samen met kunstenaar Maxence Finet. Eva Kerremans ziet zichzelf in de rol van curator. “We zijn veel meer dan een galerij. Je kan ons nog het best omschrijven als een recuperatieatelier. Onze eerste expo heeft als thema ‘relational recup aesthetics’. We blijven hierbij niet in één specifiek vakgebied. Een kunstenaar kan zowel video-artist, dj als schilder zijn. Denk maar aan Nick Cave, die schrijft boeken, maakt muziek en heeft zijn eigen kledij. Van mode kun je de vraag stellen: is het enkel kledij, maar ook kunst? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor interieur en design’, weet Eva.

‘Bruxelles à la mer’

Met de Recup Art Factory mikt ze op een breed publiek. “Iedereen is hier welkom. Zowel kunstkenners die speciaal hiernaartoe komen als toevallige passanten. We willen sociaal interactief zijn. Zo zullen we ook workshops voorzien naar scholen toe. Wekelijks plannen we een evenement in de galerij”, vervolgt ze. De keuze voor Oostende was heel bewust. “Oostende is een bruisende kunststad. MuZee brengt interessante tentoonstellingen en het is de bakermat van Ensor en Spilliaert. Oostende is een goeie uitvalsbasis: het is een beetje Bruxelles à la mer - Brussel aan zee. We zitten hier goed’, is ze overtuigd.