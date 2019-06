Recordeditie voor A l’Ostendaise met 20.000 bezoekers Leen Belpaeme

23 juni 2019

17u20 0 Oostende De zevende editie van A l’Ostendaise - Kom Proeven! blikt terug op een recordweekend. Meer dan 20.000 mensen zakten dit weekend af naar het Zeeheldenplein om te genieten van al het lekkers dat culinair Oostende te bieden heeft.

24 Oostendse chefs serveerden de afgelopen dagen een gerecht. De rode draad in alle gerechtjes was Noordzeevis. Er werden door 3 verschillende bakkers en patissiers desserts gemaakt. De restaurants spreken over een topweekend. Er werden meer dan 30.000 gerechtjes verkocht. “De Oostendse restaurants hebben opnieuw het beste van zichzelf gegeven om de vele bezoekers te laten genieten van het culinaire aanbod dat onze stad te bieden heeft”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Het stralende weer maakte de beleving met zicht op zee compleet. A l’Ostendaise is inmiddels uitgegroeid tot één van onze Oostendse topevenementen.”

Naast de vaste waarden kon je dit jaar ook enkele restaurants ontdekken die voor het eerst deelnamen. Brasserie Le Vieux Port, De Zee Wint, Brasserie Alfons, Toope en Bakkerij Decock konden meteen op veel belangstelling rekenen en spreken van een geslaagde eerste deelname.

De nieuwe opstelling wordt meegenomen naar de achtste editie van het evenement. Door de vernieuwde opstelling werd er meer openheid gecreëerd met zicht op zee van aan elke tafel.