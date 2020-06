Rechter verplicht Oostendse moeder begeleiding te zoeken na brandstichting voor ogen van zwaar autistisch zoontje Siebe De Voogt

De Brugse strafrechter heeft een vrouw uit Oostende donderdag veroordeeld tot 37 maanden cel, waarvan 30 voorwaardelijk, voor brandstichting in haar eigen woning. S.K. stak het vuur aan voor de ogen van haar 10-jarige zoontje, dat zwaar autistisch is.

Het vuur ontstond op 27 januari rond 5.30 uur in de sociale woning van S.K. langs de Gelukkige Haardstraat in Stene, bij Oostende. Bij aankomst van de brandweer stond de Wit-Russische vrouw samen met haar 10-jarig zoon op de stoep te wachten. Haar woning was erg zwaar beschadigd. De branddeskundige stelde binnen zes onafhankelijke brandhaarden vast. Onder meer in de slaapkamers van de vrouw en haar zoontje werden de gordijnen in brand gestoken.

Noodkreet

Aanvankelijk ontkende S.K. de feiten, maar tijdens een herverhoor ging ze toch door de knieën. Ze verklaarde dat haar zoontje zwaar autistisch is en met agressiebuien kampt. “In elke instelling waar ik langsging, werd ik geconfronteerd met wachtlijsten”, stelde ze. “Ik zat tussen vier muren met mijn zoontje, 24 uur op 24. Ik zag geen andere oplossing meer. De brandstichting was een noodkreet om hulp.”

Volgens de gerechtspsychiater lagen de gezinsproblemen van de vrouw aan de oorzaak van de brandstichting. Hij oordeelde dat een begeleiding nodig was en de rechter volgde donderdagmorgen dat advies. Ze veroordeelde de moeder tot 37 maanden cel, waarvan 30 voorwaardelijk. De nodige begeleiding volgen, is een van die voorwaarden.

Het 10-jarig zoontje van S.K. werd na de aanhouding van zijn moeder opgenomen. Hij verblijft in een gespecialiseerde instelling in Tienen.