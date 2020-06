Recht door Zee wil referendum over standbeeld Leopold II Leen Belpaeme

08 juni 2020

14u27 2 Oostende Het standbeeld van Leopold II blijft ook na de manifestatie zondag verder beroeren op sociale media. De ene vindt dat het beeld moet behouden blijven omdat het deel uitmaakt van onze geschiedenis. De andere vindt het niet kunnen dat Leopold II verheerlijkt wordt, terwijl hij verantwoordelijk geacht wordt voor enkele gruweldaden in Congo tijdens de kolonisatie.

De burgerpartij Recht door Zee stelt daarom voor om een referendum te organiseren. “Inhoudelijk is Recht door Zee niet bevoegd om zich uit te spreken over de daden van een Belgische koning 135 jaar geleden. Anderzijds stelt Recht door Zee vast dat bepaalde groepen het ruiterstandbeeld van Leopold II willen verwijderen uit het stadsbeeld van Oostende. Recht door Zee stelt dan ook aan het stadsbestuur voor om hierover een referendum te organiseren onder de inwoners van Oostende”, laat woordvoerder Georges Casteur weten. Casteur zelf liet op sociale media al duidelijk weten dat het beeld moet blijven staan. “Prachtig en meest indrukwekkend standbeeld van de Belgische kust. Zonder die man was Oostende nog een Dorp aan Zee”, aldus Casteur. Oostende zal geen referendum organiseren. De stad geeft aan het standbeeld te behouden, maar schepen SIlke Beirens lichtte al toe dat ze extra wil inzetten op de correcte historische duiding van de kolonisatie

Poll Wat moet er gebeuren met het standbeeld van Leopold II volgens u? Laten staan, het maakt deel uit van Oostende

Laten staan, maar zorg voor meer historische duiding

Het standbeeld moet weg uit het straatbeeld Laten staan, het maakt deel uit van Oostende 46%

Laten staan, maar zorg voor meer historische duiding 33%

Het standbeeld moet weg uit het straatbeeld 21%