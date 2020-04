Recherche betrapt ‘stuntelige’ winkeldieven op heterdaad bij diefstal van 10 boxershorts Siebe De Voogt

28 april 2020

14u32 1 Oostende Twee Algerijnen riskeren in de Brugse rechtbank 6 maanden cel na een mislukte diefstal in de H&M van Oostende. De mannen probeerden aan de haal te gaan met tien boxershorts, maar werden betrapt door leden van de recherche die in burger aan het patrouilleren waren.

De feiten speelden zich af op 12 maart. De lokale recherche van Oostende was die dag in burger aan het patrouilleren in de winkelstraten. In de H&M zagen ze twee mannen aluminiumfolie wikkelen rond de beveiliging van kledingstukken. Ze hoopten daarmee het winkelalarm te omzeilen. Echt professioneel zag het er niet uit, want de rechercheurs schreven achteraf in hun pv dat ze nog nooit dieven zo’n stuntelige dieven hadden gezien. Aan de uitgang van de winkel wachten de agenten de twee verdachten op. Soufian E. (24) en Ahmed S. (32) hadden volgens het parket tien boxershorts ter waarde van 100 euro op zak.

Beide mannen hangt een effectieve celstraf van 6 maanden boven het hoofd. Soufian E. wees zijn vriend aan als het brein achter de winkeldiefstal en vroeg de rechter om een straf met uitstel. Zijn kompaan pleegde de feiten naar eigen zeggen uit armoede. Vonnis volgt op 19 mei.