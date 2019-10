Razend knappe expo ‘Water Works’ in Expo 18 zet water, diversiteit en duurzaamheid centraal Timmy Van Assche

25 oktober 2019

20u00 0 Oostende Dit weekend kan je in kunstgalerij Expo 18, in de IJzerstraat 18, de opvallende expo ‘Water Works’ bezoeken. Daarin staat water centraal, maar wordt ook diversiteit gevierd.

De levensechte schilderijen van de Nigeriaanse kunstenaar Silas Onoja lijken wel foto’s. Op ontzettend realistische wijze portretteert de amper 24-jarige artiest het dagelijkse leven van meisjes en jongens, mannen en vrouwen. De expo is een initiatief van Patricia Steenhuis en Peter Van Ruysseveldt - bekend van kunst- en koffiebar ZigZag in de Romestraat - en Boris Vanhoutte. “Silas gebruikt water in zijn ‘Water Works’ zowel als een metafoor voor rust, kracht en doorzettingsvermogen, maar ook als symbool voor een duurzame toekomst”, zegt Van Ruysseveldt. “We moeten hier toch bij stilstaan, want straks zitten er bijvoorbeeld meer plastics dan vis in de zee. Het werk van Silas herinnert ons eraan dat, ongeacht nationaliteit, cultuur, etniciteit of religie, water fundamenteel is voor onze toekomst en die van onze (klein)kinderen. Met deze expo willen we ook diversiteit vieren.”

Cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V) leidt de expo in. “Volgens de Verenigde Naties hebben bijna 2,2 miljard mensen nog steeds geen toegang tot water om te drinken, te koken, te baden, voedsel te kweken en zelfs te spelen. Nochtans is water essentieel in de wereld waarin we allemaal willen leven. We moeten er bij stilstaan dat water een kostbaar goed is en bijlage geen evidentie.” Bij de expo wordt ook een cataloog uitgebracht. ‘Water Works’ kan je nu zaterdag en zondag bezoeken, telkens tussen 14 en 18 uur.