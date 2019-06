Raversyde zet opvallende collectie van 3.000 oorlogmemorabilia in de kijker en eert verzamelaars Timmy Van Assche

07 juni 2019

17u31 0 Oostende Vanaf zondag kan je in het hoofdgebouw van Raversyde Atlantikwall en in het Natuurpark de tijdelijke tentoonstelling ‘Expo ‘44-’19 - Bevrijding tot verzameling’ bezoeken. Je ziet er maar liefst 3.000 voorwerpen die Bruggeling André Hast van kleins af aan verzamelde.

In september is het 75 jaar geleden dat België bevrijd werd van de Duitse bezetter. Maar wat gebeurde er met de vele objecten die de legers, soldaten en burgers hier achterlieten tijdens en vlak na WOII? Daar wil deze expo een antwoord op bieden. De collectie van Bruggeling André Hast, die in 2009 overleed, vult het antwoord al voor een deel in. De nabestaanden van André schonken meer dan 3.000 objecten aan Raversyde. “Papa verzamelde achtergelaten objecten op rommelmarkten en beurzen, maar ruilde ook stukken. We wensten de collectie op z’n geheel te bewaren voor de toekomst”, vertelt zoon Peter, samen met zijn kinderen Evelien en Timon. “Zijn passie en liefde voor het onderwerp wordt aan de hand van de collectiestukken en beeldfragmenten opnieuw tot leven gebracht.” Enkele opvallende stukken zijn het gasmasker voor een kind, kostuum van een gevangene in een concentratiepark en een pijp van de gefusilleerde verzetsstrijder Albert Serreyn.

In het Natuurpark ontdek je tegelijk de persoon achter andere verzamelaars. Je vindt er fotoportretten van WOII-verzamelaars, genomen door fotografe Yel Ratajczak. Een brede waaier aan persoonlijkheden met de meest diverse verzamelingen. Verder ontdek je er historische foto’s van objecten die, vervreemd van hun oorspronkelijke functie, achtergelaten werden tijdens en na het krijgsgewoel. Het lot van deze voorwerpen is onzeker. Kwamen ze terecht in een verzameling of in een museum? Liggen ze ergens op een zolder of zijn ze verloren gegaan? “Verzamelaars zorgen er alvast voor dat deze objecten en de persoonlijke verhalen gered worden”, vult Mathieu De Meyer van Raversyde aan. “Ze helpen de geschiedenis te bewaren voor de toekomstige generaties. De tentoonstelling loopt tot en met 11 november. Tijdens vakanties, weekends en feestdagen kan je er terecht tussen 10.30 en 18 uur en op weekdagen tot 17 uur.