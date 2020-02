Raversyde opent in maart met twee nieuwe expo’s Leen Belpaeme

16 februari 2020

Na de wintersluiting opent Raversyde op 14 maart opnieuw de deuren met twee nieuwe tentoonstellingen.

In het bunkerhuis loopt de fototentoonstelling ‘Van Staminee tot café-chantant. Het Oostendse nachtleven in historisch beeld’. Het bunkerhuis, een toenmalige bar, is het ideale decor voor archieffoto’s over het bruisende Oostendse nachtleven. In de kunstbunkers is er de nieuwe wisseltentoonstelling ‘Bang Bang’ van Jonas Vansteenkiste en Veerle Michiels. Een site als Atlantikwall Raversyde blijft het publiek permanent herinneren aan oorlog en conflict. Raversyde toont daarom elk jaar nieuwe kunstwerken die de brug slaan met actuele conflicten.

Je kunt tijdens het openingsweekend ook Batterij Aachen (WO I) en Batterij Saltzwedel Neu (WO II) bezoeken. Gidsen geven je onderweg een woordje uitleg. Via de 3D-simulatie leidt een gids je rond in het Batterij Aachen van 1917. Het middeleeuwse vissersdorp anno 1465 zal dan weer tot leven komen. De huisjes worden bewoond door Living History Group Tartes et Bastons. Meer info op www.raversyde.be.