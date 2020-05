Rapper Kleine X Sanders verkoopt ‘entertainmentpakket’ met mondmaskers en jongste album Timmy Van Assche

01 mei 2020

13u02 2 Oostende Een opvallende actie van de Oostendse rapper Kleine X Sanders. Hij verkoopt gepersonaliseerde mondmaskers, maar schenkt er meteen ook zijn laatste album ‘Danke’ bij.

Kleine X Sanders is geen onbekende in de hiphopwereld. Eerder presenteerde hij al twee albums met Gauthier ‘Skumic’ Deleersnijder, namelijk ‘Egotrippers’ (2015) en ‘Ostende’ (2017). In april 2019 kwam met ‘Danke’ zijn eerste soloplaat uit en kort na afgelopen zomer presenteerde hij nog een ludieke videoclip. Op YouTube vinden vele fans de weg naar zijn clips. Volgend jaar wil Kleine X Sanders een nieuwe EP uitbrengen.

In deze coronatijden gooit de artiest een opvallende pakket op de markt. “Voor twaalf euro kunnen mensen een gepersonaliseerd mondmasker in huis halen en ze krijgen er meteen ook mijn laatste album ‘Danke’ bij", vertelt Kleine X Sanders. “Enerzijds wil ik ervoor zorgen dat mensen het nodige entertainment krijgen, terwijl ze verplicht moeten thuis blijven. Anderzijds wil ik ook helpen iedereen veilig te laten buiten komen. Twee vliegen in één klap dus en een leuk entertainmentpakket.”

De maskers, waarvan honderd stuks in productie gaan, worden rond 20 mei geleverd. Bestellen kan nu al in de webshop of via overschrijving op BE47 0635 4941 2580 met vermelding van volledige naam, adres en aantal bestelde stuks.