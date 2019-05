Rapper Kleine X Sanders dropt tegelijk nieuw album én videoclip Timmy Van Assche

23 mei 2019

19u11 0 Oostende Rapper Kleine X Sanders heeft op één dag zowel zijn eerste soloplaat ‘Danke’ als een nieuwe videoclip gelanceerd. Die laatste behaalde in nauwelijks enkele uren tijd al ruim duizend kijkers.

Dat de Oostendse rapper een nieuw album zou lanceren, vertelde hij vorige maand al in deze krant. Eerder presenteerde Sanders al twee albums met Gauthier ‘Skumic’ Deleersnijder, namelijk ‘Egotrippers’ (2015) en ‘Ostende’ (2017). Maar nu wordt met ‘Danke’ zijn eerste soloplaat verspreid. “De zestien nummers gaan over het leven, vrienden en liefde. Daarbij hoort ook de song ‘De boas’, dat voortborduurt op onze eerdere release ‘Wieder de boazn’." De clip van dat laatste nummer behaalde maar liefst 117.000 kijkers. Het bewijst hoe populair het werk van Sanders en co is. Het album ‘Danke’ is verkrijgbaar voor 10 euro bij platenzaak Compact Center, Joyride, Wheelie World in Oostende, Louis’ Tattoo Boutique in Kortrijk of via de Facebookpagina. Tegelijk stuurt Kleine X Sanders ook de videoclip van de gelijknamige single ‘Danke’ de wereld in. In nauwelijks enkele uren tijd bereikt die video meer dan duizend views.