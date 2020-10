Randparking Maria-Hendrikapark tijdelijk gesloten vanaf 20 oktober Leen Belpaeme

13 oktober 2020

10u16 0 Oostende Op dinsdag 20 oktober starten er werkzaamheden op de randparking nabij het Maria-Hendrikapark. Het zijn voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe randparking. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt de parking afgesloten tot 2 november.

Stad Oostende plant de heraanleg en uitbreiding van de randparking nabij het Maria-Hendrikapark (Iependreef). Ter voorbereiding van deze werken wordt vanaf 20 oktober gestart met archeologisch onderzoek ter plaatse. “De bedoeling is om na te gaan of er zich archeologisch waardevol materiaal in de bodem van de site bevindt. Daarom zullen er ook proefsleuven worden gemaakt die aansluitend weer worden geasfalteerd. Momenteel is de opmaak van het bestek en de procedure voor toewijzing van de werken volop aan de gang. In de loop van 2022 zou de bouw van de nieuwe parking van start moeten kunnen gaan,” zegt eerste schepen Björn Anseeuw.