Rammstein komt op 10 juni 2020 naar Oostende

Eerder deze week maakte de Duitse metalband Rammstein al bekend dat ze ook in Oostende halt houden in 2020. Ze zullen de eerste band zijn die een optreden geeft op de evenementenweide van Park De Nieuwe Koers. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is alvast opgetogen. “Fantastisch dat we Rammstein mogen ontvangen voor het eerste concert op Park De Nieuwe Koers. Met deze wereldbekende band is de toon meteen gezet voor een succesvolle toekomst van ons nieuw evenemententerrein.”

Tickets kosten 89 of 115 euro. De verkoop start op 5 juli om 11 uur via greenhousetalent.be.