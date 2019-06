Rammstein komt in 2020 naar nieuwe evenementenweide in Oostende Leen Belpaeme

24 juni 2019

17u49 84 Oostende Rammstein heeft op zijn Facebookpagina bekend gemaakt dat de band volgend jaar naar Oostende komt.

Volgende maand is de Duitse metalband te zien in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De tour kreeg nu een lijst extra data voor 2020, en daar staat ook Oostende tussen. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) kan enkel bevestigen dat ze komen, maar in overleg met de organisatie wordt er geen verdere toelichting gegeven. Zeker is wel dat ze naar de nieuwe evenementenweide komen van het Park Nieuwe Koers, dat afgelopen weekend nog maar werd geopend. Er is plaats voor 70.000 tot 100.000 toeschouwers. Het is van Michael Jackson geleden dat er nog dergelijke grote concerten in de badstad werden georganiseerd. De weide is volledig uitgerust voor een grote toeloop.