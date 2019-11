Raf Walschaerts en Symfonieorkest Vlaanderen komen met familievoorstelling naar Oostende Leen Belpaeme

15 november 2019

14u20 0 Oostende Op 1 december strijkt de Symfonie voor valse noot met het Symfonieorkest Vlaanderen neer in het Kursaal in Oostende voor kinderen vanaf 6 jaar. De familievoorstelling met klassieke muziek is een ideale uitstap voor kinderen tijdens de kerstvakantie.

De tekst is van Raf Walschaerts, de helft van het bekende cabaretduo Kommil Foo. “Er is niets zo dankbaar om humor en slapstick mee te bedrijven dan zo’n groot symfonisch orkest. Klassieke muziek is een serieuze zaak. Geen rebellie zonder dwingende regels, geen spectaculaire ontsnap- ping zonder sterk beveiligde gevangenis en vooral: geen humor zonder een zweem van sérieux. Die traditionele geplogenheden binnen het orkest, die hiërarchische structuur, die sacrale status van beroemde solisten, die heiligverklaring van de grote historische componisten. Het is gesneden koek voor de satiricus en de clown. Of ik een voorstelling wilde maken met dit heerlijke Symfonieorkest Vlaanderen, geschikt voor mensen van 7 tot 77, was de vraag... Met héél veel plezier.” Verschillende acteurs werken mee aan de familievoorstelling waaronder Wouter Bruneel, Olivier De Smet en actrice en theatermaakster Ineke Nijssen.

De voorstelling start om 15 uur. Inleiding om 14.30 uur. Een ticket kost 30, 25 of 20 euro. De voorstelling duurt 50 minuten. Alle info via www.kursaaloostende.be