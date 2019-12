Radiozender Oostende1 wordt Radio BE ONE Leen Belpaeme

11 december 2019

16u44 0 Oostende De lokale radiozender Oostende 1 verandert op 21 december in BE ONE. De zender biedt een muziekaanbod uit de jaren 80-90-00 en hits van vandaag aangevuld met info uit de regio.

De naam zal bij veel mensen nog bekend in de oren klinken. “Radio Be One was vroeger een bekende naam, maar de eigenaar heeft momenteel enkel nog zenders in Amerika. We konden de naam overkopen. We wilden graag veranderen omdat we te horen zijn aan een groot deel van de kust en de huidige naam dekte de lading niet meer”, zegt Geert De Lombaerde. Voor het logo werd teruggegrepen naar het oude logo met een 2020 look. “Op 21 december gaan we over naar BE ONE. Het format blijft grotendeels het zelfde, maar met wat meer peper in het gat. We gaan voor meer Rock ’n Roll en minder R&B en rap. We zijn al zes maanden bezig met het aanpassen van de muziek dus de luisteraar zal daar weinig van merken.” BE ONE heeft twee zenders en is daardoor te beluisteren van Zeebrugge tot Nieuwpoort. Er is elke dag regionaal nieuws met Jeroen Vercruysse en een kustweerbericht met Gino Ester. Daarnaast wordt het nieuws aangevuld met Belga Nieuws, maar er zijn ook programma’s. “We werken samen met Sam Van Coppenolle voor Zeesterre Culinair op vrijdag en zaterdag om 11.15 uur. We hebben ook de Filmmasters met Marc Roekens en het Oostends Woordenboek met levende legende Roland Desnerck. Elke morgen om 8 uur hebben we nog 80’s at 8 met Gino Ester en we krijgen daar verrassend veel reacties op”, zegt De Lombaerde nog. De zender werkt samen met heel wat partners en zal in 2020 heel wat organiseren zoals de verkiezing van de stadsfiguur, Valentine one day hit wonders, maar ook live concerten, een netwerkevent op A l’ Ostendaise en de Big Jump.