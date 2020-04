Radiozender Melinda FM wil luisteraars met leuke actie dichter bij elkaar brengen Timmy Van Assche

18u05 0 Oostende De lokale radiozender Melinda FM, de vroegere Radio Melinda, pakt uit met een leuke actie om jongere en oudere luisteraars met elkaar te verbinden. Via Facebook kunnen luisteraars een warme, leuke of toffe boodschap doorgeven, die vervolgens op de radiozender wordt afgespeeld.

“We richten ons vooral op mensen die elkaar in deze tijden van lockdown moeilijk kunnen bereiken”, licht Chris Schoutteet van Melinda FM toe. “Via onze Facebook-pagina en Messenger kunnen luisteraars ons een ingesproken bericht bezorgen voor een dierbare. Dat gaat van broers en zussen tot kleinkinderen en grootouders die nu wat minder contact hebben met elkaar, maar toch de groetjes of een hart onder de riem willen steken. Die boodschap, die zo’n tien seconden mag duren, laten we dan afspelen tijdens onze live-uitzending: op werkdagen van 17 tot 18 uur en op zaterdag tussen 13 en 14 uur. We hopen hiermee de kloof die er tussen bepaalde mensen is wat te verkleinen. Omdat we via onze livestream internationaal te bereiken zijn, is het dus ook mogelijk om verre familie in pakweg Australië een berichtje te sturen. Ook belangrijk: wie ons een berichtje stuurt, krijgt ook mee wanneer we zijn of haar boodschap zullen uitzenden.” Melinda FM kan je ontvangen in de regio Middelkerke, Oostende, Eernegem en Gistel op 107.8 FM en via 107.2 in de streek van Nieuwpoort. Meer info: www.melindafm.be en www.facebook.com/RadioMelinda.