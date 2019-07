Radio Noordzee zendt erotische verhalen uit Leen Belpaeme

30 juli 2019

12u24 0 Oostende Tijdens Theater aan Zee zal Radio Noordzee elke avond kort na 22 uur een erotische verhaal uitzenden. De verhalen worden ingeleid door Lucas De Man, curator van Theater aan Zee.

Eén van de meest opvallende voorstellingen op Theater aan Zee dit jaar is ongetwijfeld ‘Yes Please’ van Stichting Nieuwe Helden. In dit project gaan ze dieper in op een onderzoek rond erotiek. Er zijn elke dag live-shows in Atelier Klein Verhaal waarbij ook plaatselijke gasten en bekende gasten praten over hun erotische fantasieën. Radio Noordzee zorgt voor een intiem vervolg op deze voorstelling. Elke avond tussen 1 en 9 augustus, kort na 22 uur, wordt een erotisch verhaal uitgezonden op Radio Noordzee 105 FM. Het verhaal maakt deel uit van het avondprogramma met slows, chansons en romantische muziek. Curator Lucas De Man leidt het verhaal in.