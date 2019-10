Radio Noordzee voortaan wereldwijd te ontvangen: “We komen aan grote vraag van luisteraars tegemoet” Timmy Van Assche

19 oktober 2019

12u30 0 Oostende Radio Noordzee is gestart met uitzendingen via het internet. Daardoor zijn de programma’s van de lokale radio voortaan in elke uithoek van de wereld te beluisteren.

Radio Noordzee brengt vanuit Oostende 24 uur per dag lokaal nieuws en informatie op de frequentie 105 FM. Er zijn een hele reeks boeiende en speciale programma’s, zoals het Oostends Dialect, een samenwerking met de gidsenkring Lange Nelle en duiding bij straatnamen. Verder besteedt Radio Noordzee ook aandacht aan lokale artiesten in Oostende Muziekstad en wordt de Oostendse gemeenteraad live uitgezonden. “Er was een grote vraag van luisteraars om de programma’s ook buiten het zendgebied aan de kust te ontvangen”, laat radiomaker Edwin Fontaine weten. “Met de uitzendingen op internet komt Radio Noordzee daar aan tegemoet.” Je kan live luisteren via de websitesite www.radionoordzee105.be.

