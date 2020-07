Radio Noordzee trekt elke dag het strand op met natuurgids Katia Van Cauwenberghe: “Iedereen laten kennismaken met unieke fauna en flora” Timmy Van Assche

01 juli 2020

06u01 0 Oostende De lokale radiozender lanceert een nieuw programma waarin de fauna en flora aan onze Kust uitgebreid aan bod komt. In ‘Strandlopers’ neemt natuurgids Katia Van Cauwenberghe iedereen mee op een boeiend avontuur van de zee tot in de duinen.

Radio Noordzee is een lokale radiozender aan de Kust en focust op regionaal nieuws en interviews. Daarbij gaat veel aandacht uit naar onder meer plaatselijke activiteitenkalenders, geschiedenis en cultuur, de lokale muziekscène en de gemeenteraad. De radio telt zo’n vijftien medewerkers.

Nu komt de radiozender met een geheel nieuwe rubriek op de proppen: ‘Strandlopers’. Hierin trekken ze elke dag naar het strand met natuurgids Katia Van Cauwenberghe. Ze laat iedereen kennismaken met fauna en flora op het strand, de duinen en in zee. Van Cauwenberghe is al 20 jaar strandgids en kent haar stiel als geen ander. Ze zal het onder meer hebben over het ontstaan van zand tot het beschrijven van schelpen, dieren, vogels en planten.

We nemen ook letterlijk dieren en schelpen onder de loep en hebben het over vervuiling Katia Van Cauwenberghe

“Ik wil kustbewoners en toeristen laten kennismaken met de grote diversiteit op strand, zee en duin. Strandlopers wordt uitgezonden op een moment waar mensen wellicht zelf op het strand zitten en op zoek kunnen gaan naar wat ik bespreek. Onder meer het pietermanvisje, de zeecipres, het duinviooltje, nonnetje en de oester komen aan bod. We nemen ook letterlijk dieren en schelpen onder de loep en hebben het over vervuiling.” De rubriek krijgt op zondagmiddag een andere invulling. Dat zal Van Cauwenberghe putten uit haar eerder geschreven romans en kinderboeken. “Het verhaal is bedoeld voor kinderen, maar ook volwassenen zullen kunnen genieten van verhalen en mythes over De Roeschaard, De Nekkerman, waterwezens of zeemeerminnen." Strandlopers is elke dag te horen om 14.15 uur op 105FM en wereldwijd via www.radionoordzee105.be.

Radio Noordzee wil met Strandlopers de lokale betrokkenheid onderstrepen. Eerder al pakten ze uit met een samenwerking met bijvoorbeeld de Oostendse gidsenkring, het lokaal dialect en straatnamen.