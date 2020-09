Radio Noordzee start eigen nieuwskanaal Leen Belpaeme

16u35 0 Oostende Lokale radiozender Radio Noordzee bundelt voortaan alle nieuws en informatie op een apart kanaal. Noordzee Info kan je online beluisteren en brengt de klok rond nieuws en info. Radio Noordzee is de enige lokale radio in Vlaanderen met een apart nieuwskanaal de klok rond.

Aan de kust startte Radio Noordzee 2 jaar geleden met uitzendingen op 105 FM. Noordzee zet van bij de start sterk in op de lokale binding met onder meer elk uur regionaal nieuws. De respons van de luisteraars is zo groot dat nu de stap gezet werd naar een kanaal met enkel lokaal nieuws en info. Voortaan zal alle regionieuws te beluisteren zijn op Noordzee Info via een stream. Ook andere informatie komt op het tweede kanaal aan bod zoals het weerbericht, een overzicht van de dagactiviteiten en een weekkalender. Inhoudelijke bijdragen van Roland Desnerck (dialect), de Gidsenkring Lange Nelle (geschiedenis), Daniel Deschacht en Jean-Marie Cuypers (rond straatnamen) en erfgoed (met Stefaan Kerger) zijn eveneens te horen. Ook Galerie Noordzee met lokale kunstenaars zal op Noordzee Info verschijnen. Jean-Marie Bolle (moppen) en Peter Maenhoudt (dagelijkse spreuk) zorgen dan weer voor de lach of knipoog.

Het programma Noordzee Info wordt in een ‘lus’ uitgezonden, zodat men op elk moment kan inpikken. Noordzee Info is te beluisteren via een www.radionoordzee105.be/info