Radio Noordzee promoot lokale kunstenaars in ‘Galerie Noordzee’ Timmy Van Assche

05 februari 2020

13u43 4 Oostende Radio Noordzee belicht nu wekelijks een lokale kunstenaar in het programma Galerie Noordzee op zaterdag- en zondagmiddag. De kunstenaars krijgen ook op de Facebookpagina en website van de lokale radio extra aandacht.

Het werk van lokale kunstenaars wordt zelden tentoongesteld en bereikt dus maar een klein publiek. Radio Noordzee wil daar verandering in brengen. “We zetten met Radio Noordzee die mensen in de kijker. In Galerie Noordzee kunnen ze zichzelf voorstellen en belichten we één of meerdere van hun werken. We peilen naar hun motivatie, manier van werken en de respons die ze krijgen van het publiek”, zegt journalist en radiomaker Edwin Fontaine. De Oostendse Wendy Pauwels mag op zaterdag 8 februari de spits afbijten. Zij is al zo’n vier jaar aan de slag met keramiek en stelde al tentoon. Galerie Noordzee wordt uitgezonden op zaterdag en zondag om 14.15 uur op 105 fm en via de livestream van Radio Noordzee. De week vooraf maakt Radio Noordzee promotie via Facebook en de week nadien is het gesprek te herbeluisteren op www.radionoordzee105.be. Geïnteresseerde kunstenaars of galeriehouders kunnen steeds contact opnemen via info@radionoordzee105.be.