Raadpleeg de druktebarometer! Maar ook deze vier andere tips neem je best ter harte bij een veilig bezoek aan zee Leen Belpaeme

06 augustus 2020

13u30 0 Oostende Met zomerse temperaturen tot wel 30°C zullen veel mensen op zoek gaan naar verkoeling aan zee. Voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu heeft enkele tips klaar hoe je in coronatijden veilig en optimaal kan genieten van een uitstap aan zee.

1. Ga eens buiten de centra kijken

Vooral tussen 14.30 en 16.30 uur kan het in de centra van de badplaatsen en op de populaire stranden behoorlijk druk worden. “Wij raden bezoekers aan om zich tijdens deze piekuren te spreiden over de hele kustlijn. Wandel even tot buiten de centra van de badplaatsen en dan wordt het al snel veel minder druk. Deze plaatsen zijn vaak ook heel goed bereikbaar met de wagen via de Koninklijke Baan. Je kan hier ook gemakkelijk parkeren. Zo is de zone tussen Zeebrugge en Blankenberge traditioneel iets rustiger, maar ook bijvoorbeeld vanaf Raversijde tot aan Middelkerke is het altijd minder druk, zelfs op topdagen.”

2. Zwem buiten de piekuren

“Zwemmen in zee is enkel mogelijk op de bewaakte stranden, maar dat kan je bijvoorbeeld ook eerder of later op de dag doen, wanneer er minder mensen zijn. Even verfrissen met de voeten in het zeewater kan natuurlijk overal.”

3. Zoek verkoeling in de bossen

“Ook onze wandel- en fietsnetwerken vormen een mooi alternatief op drukke momenten. Die routes leiden je door het hinderland en door onze natuurgebieden, waar zelfs enkele bossen zijn. Je botst er op heel wat mooie schaduwplekjes die voor verkoeling en ontspanning zorgen.”

4. Boek een verblijf

“Kom bij voorkeur voor enkele dagen naar zee, zodat je kan genieten van de rust in de ochtend of van de ondergaande zon ’s avonds. Komend weekend lopen veel logies stilaan vol. Vanaf zondagavond is er terug meer beschikbaarheid. Aangezien het volgende week blijft zomeren, is dat de ideale gelegenheid voor een veilige, deugddoende vakantie aan de kust.”

5. Raadpleeg de druktebarometer op www.dekust.be.