Raad voor Vergunningsbetwistingen zet nieuwe vastgoedprojecten Versluys op Oosteroever on hold: “Maar werken liggen niét stil” Timmy Van Assche

15 oktober 2019

16u15 2 Oostende De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zes bouwvergunningen voor appartementstorens op Oosteroever van bouwgroep Versluys vernietigd. De provincie heeft de grootte van de handelsoppervlakte onvoldoende gemotiveerd. Aanleiding is de klacht “Het is een kwestie van dagen of weken vooraleer de zaak wordt uitgeklaard”, stellen ze bij Versluys. “Voor alle duidelijkheid: de werken op Oosteroever liggen niét stil.”

De beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen mag een verrassing genoemd worden. Concreet vernietigt de Raad de vergunningen van de Ensor Tower, Spilliaert Tower, fase 1 van One Baelskaai, Trinity Tower, Oostkaai 2 en een ander gebouw zonder naam. De werken aan de Ensortoren en One Baelskaai zijn zelfs al gaande.

Nochtans had zowel het stadsbestuur als de provincie de vergunningen goedgekeurd. Aan de grondslag van de beslissing ligt het bezwaar van een omwonende, die nota bene zelf woont in een van de voorheen al opgetrokken bouwprojecten van Versluys op Oosteroever. Die bewoner kaartte in het verleden onder meer de invallende lichtstralen van de vuurtoren Lange Nelle aan en klaagde onder meer over te weinig fietsenstallingen en het ontbreken van een mobiliteitsstudie. Bronnen stellen dat de persoon al veel langer procedeert tegen de bouwprojecten en dat alle beroepen steeds door zowel de stad als provincie werden verworpen. Ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen struikelde niet over een van die opmerkingen, maar ziet wel een ander gebrek.

Onvoldoende motivatie

Volgens de Raad heeft de provincie onvoldoende gemotiveerd of de maximale oppervlakte van handelszaken al dan niet overschreden wordt. “Dit is een vrij technisch gegeven”, stelt Dominique De Heyn van Versluys Groep. “In de vordering tot nietigverklaring is de Raad van oordeel dat de vergunningen op één zuiver juridisch punt onvoldoende is gemotiveerd. De Raad vraagt de deputatie van de provincie om opnieuw te beslissen, met een betere motivering. Alles draait rond de vraag of het project al dan niet de drempel van 5.000 vierkante meter handelsoppervlakte overschrijdt. Als die drempel is overschreden, moet een specifieke procedure worden gevolgd om een ontheffing te krijgen van de dienst Milieueffectrapportagebeheer. Wij kunnen gemakkelijk aantonen dat die drempel niet wordt overschreden en in het dossier zitten hiervoor ook de nodige documenten.”

Werken liggen niet stil

“Voor alle duidelijkheid: de bouwwerken op Oosteroever liggen niét stil”, benadrukken ze bij Versluys. “Er zijn dus ook absoluut geen bouwovertredingen gebeurd. Alle commerciële activiteiten gaan gewoon door. Momenteel wordt de gevraagde bijkomende argumentatie voorbereid en zal deze eerstdaags doorgegeven worden aan de provincie West-Vlaanderen. Gezien het grote economische belang en de garantie op rechtszekerheid zal de zaak verder in spoed behandeld worden - ik denk dat we mogen spreken over enkele dagen of weken vooraleer dit euvel wordt uitgeklaard”, zegt De Heyn.

“We hebben er alle vertrouwen in dat deze bijkomende argumentatie voldoende zal zijn om dit laatste punt van kritiek te weerleggen, zodat er definitief een einde zal komen aan de nog enige lopende procedure van één individu.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open Vld) zegt dat de stad niet langer betrokken partij is in dit dossier. “Toch is de beslissing van de Raad opmerkelijk te noemen, want alle zaken werden correct behandeld. Alle documenten voldoen wel, alleen ontbreekt er blijkbaar een ruimere motivatie van de provincie. Volgens mij komen er nieuwe hoorzittingen en wordt het dossier opnieuw opgestart. Maar gezien het grote economische belang denk ik dat er vrij snel een beslissing genomen zal worden."