Quirian (17) gaat middagje op stap met metaaldetector en vindt obus Leen Belpaeme

08 september 2019

18u20 0 Oostende De 17-jarige Quirian Lamelyn uit Oostende ging zondagmiddag in de groene zone naast de spuikom op onderzoek met een metaaldetector en stuit daarbij op een obus. De politie heeft een veiligheidszone afgezet en Dovo komt het springtuig ophalen.

“Ik had op een kaart gezien dat hier nog loopgraven geweest zijn”, vertelt Quirian. Al sinds zijn 12de heeft hij een metaaldetector waarmee hij op zoek gaat naar interessante vondsten samen met papa Bruno. Quirian vond al heel wat leuke vondsten, maar het is de eerste keer dat hij een obus vindt. “Dat is wel cool. Hij stak voor een stuk gewoon uit boven de grond. Ik heb er veel over gelezen. De koperen ring was al verwijderd waardoor het waarschijnlijk niet schadelijk is, maar we hebben voor de zekerheid toch de politie gebeld”, vertelt de jongere. De politie kwam ter plaatse en zette een zone af tot de komst van Dovo. “Zelfs als het springtuig al afgegaan is kunnen er nog restanten inzitten. Iemand is zo al zijn hand kwijtgespeeld. We leren Quirian dan ook dat hij altijd op veilig moet spelen”, zegt papa Bruno. Quirian is gefascineerd door geschiedenis. “Ik heb al kogels, musketkogels, hulzen en knopen uit de eerste wereldoorlog gevonden, maar ook geld. In de duinen achter het militair hospitaal liggen heel veel kogels en zelfs knopen van Amerikaanse militairen.” Hij wil archeologie studeren. “Het is leuk om te zien hoe hij zelf op onderzoek gaat als hij iets gevonden heeft. Vorige week zijn we nog naar Veurne getrokken na een artikel over een verdwenen fort.”