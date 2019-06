Q-music strijkt al voor de twaalfde keer neer in Oostende tijdens de zomer en brengt Mexicaanse sfeer Leen Belpaeme

30 juni 2019

17u10 0 Oostende Het Q-Beach House is voor de twaalfde keer geopend in Oostende. Het startschot werd gegeven door de Qmusic-dj’s en burgemeester Bart Tommelein tijdens een grote piñatashow. Samen klopten ze een piñata aan flarden.

Het Q Beach House was de eerste strandbar in Oostende en blijft ook de grootste. Er werd 35.000 meter hout gebruikt voor de opbouw van het Q-Beach House. Er werd een record van 2.500 ton zand afgegraven om plaats te maken en er zitten 132.567 schroeven in het Q-Beach House. De bar werd dit jaar opgebouwd in Mexicaans thema.

Nog tot en met 1 september zendt Qmusic live uit vanuit het Q-Beach House en komen er heel wat nationale en internationale artiesten langs. Er zijn opnieuw vier Sunset Concerten, die later bekendgemaakt worden. De strandbar zal ook voor het eerst plasticvrij zijn. Qmusic vervangt 125.000 plastic rietjes, 60.000 plastic verpakkingen van snoep en gadgets en 15.000 plastic bekers door duurzame alternatieven. Elke vrijdag of zondag wordt er ook geplogd op het strand van Oostende, waarbij ze al joggend het strand opruimen.