PVDA trekt ook in Oostende op ‘miljonairsroute’: “Aantonen dat solidariteitsbijdrage zeker haalbaar is” Timmy Van Assche

28 september 2020

19u32 0 Oostende De Partij van de Arbeid trekt aanstaande zondag op zogenaamde ‘miljonairsroute’ door Oostende. Iedereen die geïnteresseerd is, kan meefietsen langs wat PVDA “betekenisvolle plekken” noemt die superrijkdom moet voorstellen. “Daarmee tonen we aan dat een coronataks van 5 procent op grote fortuinen zeker haalbaar is.”

De nationale leiding van de linkse politieke partij had eerder deze maand maar liefst zeventig fiets- en wandelroutes gelanceerd in heel Vlaanderen. Komende zondag is er ook eentje in Oostende. Ook al heeft PVDA geen verkozenen in de gemeenteraad van de badstad, het betekent niet dat de lokale militanten inactief zijn. “We trekken op ontdekking langs enkele Oostendse ‘hotspots’ van superrijkdom. Dit mag in de kijker worden gezet, zeker nu duidelijk is dat de coronacrisis de sociale kloof tussen de werkende klasse en de multimiljonairs verder heeft verdiept”, laat Ilona Vandenberghe van PVDA Oostende-Middenkust weten. “Bovendien hebben de COVIVAT-studies (Corona Onderzoeksconsortium voor Inkomensverdeling en Sociale Effecten, red.) van de Universiteiten Leuven en Antwerpen de vrees van de armoedeorganisaties en het sociale middenveld bevestigd. Onder meer kortgeschoolden, huurders, alleenstaanden met kinderen, werklozen en arbeidsongeschikten, mensen met een laag inkomen en jongeren, personen met flexi- of freelance contracten, worden zwaar(der) getroffen door de coronacrisis en in (diepe) armoede geduwd.”

We respecteren de privacy: we houden geen stops aan privédomeinen of villa’s Ilona Vandenberghe, PVDA Oostende-Middenkust

Een fietstocht moet die problematiek aan de kaak stellen. “We vertrekken aan het station en houden onderweg halt bij onder andere de strekdam, het beeld van Leopold II, de luchthaven en sociale woonwijk Nieuwe Stad”, vervolgt Vandenberghe. “Enerzijds tonen we de verrijking aan van enkele bouwpromotoren en baggerbedrijven, anderzijds verwijzen we naar de grote nood aan meer en betere sociale woningen. Onze partij stelt voor om een coronataks van 5 procent te heffen op de grote fortuinen. Zo’n solidariteitsbijdrage op de grootste fortuinen boven 3 miljoen euro brengt maar liefst 15 miljard euro op. Dat de coronataks concreet haalbaar is, kan iedereen mee ontdekken tijdens de tocht, die we omdopen tot ‘De Kapitale(n) Route van Oostende’.”

De nationale actie van PVDA kent succes, maar weet ook kritiek uit te lokken omdat ze in andere steden en provincies langs villa’s en privédomeinen halt houdt. “Wij zullen dat in Oostende niet doen”, benadrukt Ilona Vandenberghe. “Hiermee respecteren we volledig de privacy. Onze activiteiten zijn bovendien coronaproof.” Wie niet kan deelnemen aan de fietstocht op 4 oktober, kan inschrijven voor een autoroute op zondag 18 oktober. Beide acties starten om 10 uur. Meer info via de Facebookpagina van PVDA Oostende-Middenkust of de algemene site van PVDA.