PVDA fietst ‘miljonairsroute’ langs Oostendse plaatsen die rijkdom voorstellen Timmy Van Assche

04 oktober 2020

16u40 0 Oostende Ondanks de fikse regen en strakke wind sprongen 25 leden en sympathisanten van Partij van de Arbeid op de fiets om de ‘miljonairsroute’ af te haspelen.

PVDA Oostende-Middenkust organiseerde in navolging van de nationale partij en andere lokale afdelingen een fietstocht door Oostende. Tijdens de zogenaamde ‘miljonairsroute’ houdt de linkse politieke partij halt bij enkele “betekenisvolle plaatsen die superrijkdom voorstellen”.

Standbeeld van Leopold II

Het barslechte weer op zondag hield de deelnemers alvast niet tegen. Uitgedost met de bekende rode hesjes trokken ze op tocht langs onder andere de westelijke strekdam met zicht op Oosteroever, het standbeeld van Leopold II, sociale woonwijk Nieuwe Stad en een woonzorgcentrum. Er werd niet gestopt bij privédomeinen. “Alleen onze stop bij de luchthaven hebben we moeten schrappen door het slechte weer en opgehoopte zand langs de Duinenweg”, zegt Ilone Vandenberghe van PVDA Oostende-Middenkust. “In het hoofdkwartier van vakbond ABVV in de Jules Peurquaetstraat hielden we een pauze om tegelijk te luisteren naar enkel getuigenissen rond sociale thema’s.”

Coronataks

Met de miljonairsroute wil PVDA haar voorstel in de verf zetten om een coronataks of solidariteitsbijdrage invoeren op grote vermogens. “Onze partij stelt voor om een coronataks van 5 procent te heffen op de grote fortuinen. Zo’n solidariteitsbijdrage op de grootste fortuinen boven 3 miljoen euro brengt maar liefst 15 miljard euro op. Onder meer kortgeschoolden, huurders, alleenstaanden met kinderen, werklozen en arbeidsongeschikten, mensen met een laag inkomen en jongeren, personen met flexi- of freelance contracten worden zwaar(der) getroffen door de coronacrisis en in (diepe) armoede geduwd”, verwoordt de partij.