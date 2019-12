Publiek krijgt tijdens feestjaar Kursaal een blik achter de schermen Leen Belpaeme

12 december 2019

16u05 0 Oostende Het Kursaal zoals we die vandaag kennen bestaat 15 jaar. In 2020 wordt er daarom feest gevierd. Op 2 februari is de eerste van vier geplande opendeurdagen met rondleidingen, randanimatie, een kunstroute.

Het Kursaal bestaat natuurlijk al veel langer dan 15 jaar, maar op 17 december 2004 ging het vernieuwde gebouw feestelijk open. Er lagen heel wat bouwplannen op tafel, maar omdat het gebouw uiteindelijk een beschermd monument volgde er een verbouwing. Het auditorium werd uitgebreid naar de huidige zaal met een groot middenbalkon en 2.000 zitplaatsen. In 2005 begon de invulling van een gevarieerd en nieuw programma. “In diezelfde maand was er al meteen de gezamenlijke benefietshow Tsunami 12-12 die live werd bekeken op zowel VTM als VRT door bijna twee miljoen kijkers. Enkele dagen later won Sergio Conceiçao de Gouden Schoen voor een miljoen kijkers. In een paar dagen tijd stond het Kursaal weer op de kaart bij de mensen. Veel tijd om in te werken was er dus niet en het is ook nooit meer stilgevallen,” blikt Gwendoline Nys die er al van in het begin bij was, terug.

De bedoeling is dat de Oostendenaar en bij uitbreiding heel België kan kennis maken met het Kursaal op verschillende manieren Peter Craeymeersch

Oostende zingt

Voor het feestjaar 2020 zijn er momenteel al bijna 90 shows of concerten gepland. Er komen er nog heel wat bij. Daarnaast worden enkele speciale opendeurdagen georganiseerd. “Het gebouw is buiten de evenementen niet toegankelijk voor bezoekers, maar daar is wel vraag naar. Door het drukke programma is het weliswaar niet mogelijk om dit te combineren. Daarom hebben we dit jaar vier dagen vastgezet waarop mensen kunnen langskomen. De bedoeling is dat de Oostendenaar en bij uitbreiding heel België kan kennis maken met het Kursaal op verschillende manieren”, licht directeur Peter Craeymeersch toe. De eerste opendeurdag vindt plaats op zondag 2 februari en sluit af met Oostende Zingt. Dit was voor jong en oud jarenlang het meezingmoment tijdens de Paulusfeesten en vorige zomer nog op de Fandag van KV Oostende. Speciaal voor de eerste opendeurdag komt het leuke concept naar het Kursaal in Oostende. Het optreden begint om 17 uur en vormt de afsluiter van de eerste opendeurdag. “Alles gaat binnen door in de grote erehal van het Kursaal. Oostende Zingt is de ideale manier om de Oostendenaars en andere bezoekers op een leuke manier kennis te laten maken met het Kursaal. We doen binnenkort ook een oproep om het favoriete liedje van de Oostendenaar te ontdekken,” verklapt burgemeester en voorzitter Bart Tommelein. De toegang is gratis.

Kunstroute

Er werd ook een chatbot ontwikkeld waarmee de verschillende kunstwerken in het Kursaal beter tot hun recht zullen komen. “Er is veel kunst aanwezig in het gebouw zoals de Delvaux in de Delvauxzaal, maar ook “L’embarquement d’Iphigénie” van Edgard Tytgat. Veel mensen kennen deze verborgen parels niet. Met de kunstroute zullen mensen in een klein uurtje alles kunnen ontdekken”, zegt adjunct-directeur Gwendoline Nys.

Inschrijven voor de opendeurdagen is verplicht en kan uitsluitend via het invulformulier op kursaaloostende.be/15jaar of in de de toeristische dienst van Oostende. De rondleidingen zijn gratis.