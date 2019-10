Psychologe richt zich op ouderen. “1 op 3 heeft wel eens psychologische problemen” Leen Belpaeme

07 oktober 2019

15u12 0 Oostende In Oostende en Bredene kunnen 65-plussers sinds kort terecht bij een eerstelijnspsycholoog voor toegankelijke psychologische hulp. Danielle Vanoutrive zal op vaste plaatsen een zitdag houden om zo laagdrempelig mogelijk te werken maar ze rekent er ook op dat onder meer huisartsen en het meldpunt senioren in nood mensen zullen doorverwijzen. “33,4 procent van de 75-plussers kampt met psychisch leed. Door de vergrijzing aan de kust is dat een grote doelgroep die niet snel de stap zal zetten naar hulp.”

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor psychologische problemen. “Er werden al extra middelen voorzien voor verschillende doelgroepen, maar de ouderen worden daarbij vaak vergeten. Het is nochtans niet omdat je 60 jaar bent dat je geen problemen meer hebt”, licht Danielle Vanoutrive toe. De eerstelijnszone Oostende-Bredene kreeg nu een Vlaamse projectgoedkeuring om een eerstelijnspsycholoog in te zetten voor senioren. Deze groep heeft vaak te maken met verlies. “Dat gaat niet alleen om het verlies van mensen in hun omgeving, maar ook het verlies van financiële middelen als ze op pensioen gaan of het verlies van mobiliteit door ziekte. Die dingen kunnen een oudere uit balans brengen. Daarnaast kan het ook gaan om stemmingsstoornissen, angst of vereenzaming.” De eerstelijnshulpverlening ziet dan ook vaak problemen bij de doelgroep die talrijk aanwezig is in Oostende en Bredene. “Je hebt enerzijds de vergrijzing, maar daarnaast is er ook de pensioenmigratie. Mensen uit het binnenland verhuizen om hun pensioendagen aan de kust door te brengen. Gevolg hiervan is het ontbreken van een sterk netwerk en een vangnet wanneer de zorgen toenemen”, zegt ook schepen Natacha Waldmann. “Voor de babyboomgeneratie is de stap naar de geestelijke gezondheidszorg bovendien nog groot. Door de uitbouw van laagdrempelige professionele ondersteuning en het breed informeren hierover, hopen we dat elke oudere de psychologiesche vindt die hij zoekt.”

Het project van de eerstelijnszone Oostende-Bredene loopt twee jaar. Danielle is nog maar een week aan de slag. “We starten eerst met een inschatting van de problematiek en het in kaart brengen van de klachten. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een passende behandeling gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie. In veel gevallen zijn een vijftal sessies voldoende om terug evenwicht te vinden. Als het probleem groter blijkt te zijn kan ik mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.” In een latere fase worden ook groepssessies georganiseerd. De cliënt zal 11 euro betalen per consultatie. Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming betalen 4 euro per sessie.