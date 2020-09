Proximus plant grootschalige uitrol van glasvezelnetwerk in Oostende: “Stad kan eerste zijn met overal ‘fiber’ onder de grond” Timmy Van Assche

28 september 2020

17u01 0 Oostende Telecombedrijf Proximus heeft in Oostende haar plannen voorgesteld om de volledige stad te voorzien van een glasvezelnetwerk of ‘fiber’. Nu al zijn er tussen de 5.000 en 6.000 woningen op het net aangesloten, maar tegen 2022 zou dat aantal richting de 50.000 gaan. “Oostende zou zo de eerste stad zijn in België dat volledig door het glasvezelnetwerk wordt gedekt", zegt Chief Technology Officer Geert Standaert van Proximus.

Eerst dit: glasvezelnetwerken zijn bijzonder snelle en stabiele dataverbindingen die het mogelijk maken om in gezinnen bijvoorbeeld tegelijk les te volgen, te surfen, video’s te streamen en online te gamen zonder vertraging of kwaliteitsverlies. De capaciteit is vrijwel onbeperkt, er is geen verschil meer tussen de download- of uploadsnelheid. Eind 2016 kondigde Proximus ‘Fiber for Belgium’ aan, een investering van 5 tot 6 miljard euro om het supersnelle fibernetwerk uit te rollen. Eerder dit jaar ging het bedrijf over tot een aanzienlijke versnelling van haar investeringsprogramma. Het doel: 4,2 miljoen woningen en bedrijven de mogelijkheid geven om aan te sluiten op fiber, wat neerkomt op een nationale dekking van 70 procent.

Open netwerk

Ook in Oostende zijn de eerste wijken in volle ontwikkeling. Dit jaar nog gaat Proximus van start in verschillende delen van het stadscentrum en krijgt een groot aantal gezinnen en bedrijven toegang tot het vaste communicatienetwerk. Tegen eind 2022 zal het dekking bieden aan meer dan 40.000 woningen en bedrijven. “We kiezen voor Oostende omwille van haar vrij compacte oppervlakte, maar toch grote bevolkingsaantal en dynamiek. De uitrol van fiber luidt een nieuwe fase in voor de digitale omwenteling. Hiermee krijgen inwoners en bedrijven toegang tot de meest geavanceerde digitale diensten, wat de groei en de tewerkstelling in de stad en de regio ten goede zal komen. Op termijn zullen fibernetwerken overal een essentieel onderdeel worden van de stedelijke infrastructuur, vergelijkbaar met water of elektriciteit”, meent Geert Standaert, Chief Technology Officer van Proximus. “Ons netwerk is een open netwerk, waarop alle andere operatoren welkom zijn om diensten aan te bieden aan hun klanten.”

Toekomst

“ALs toenmalig schepen haalde ik al het mobiele 4G-netwerk naar onze stad, nu zetten we een volgende stap. De stad wil een ‘smart city’ zijn, klaar voor de toekomst”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “De lat ligt hoog, want in ons dagelijks leven - thuis en op het werk - krijgt het online gebeuren een steeds belangrijkere plaats. Digitaal les volgen, streamen, surfen, gamen terwijl ook andere toestellen met artificiële intelligentie functioneren: een fiberverbinding maakt dit allemaal mogelijk. De coronacrisis toont aan dat scholen, bedrijven en families via digitale oplossingen toch met elkaar in contact kunnen staan en actief blijven.”

Timing

Voor de werken heeft Proximus de stad opgedeeld in verschillende zones. De uitrol verloopt gefaseerd en in overleg met het stadsbestuur. De eerste wijken in de omgeving van de Nieuwpoortsesteenweg, de Elisabethlaan en het Vogelzangpark zijn in volle ontwikkeling. In 2020-2021 komt het grootste deel van het stadscentrum aan de beurt, net als de omgeving van het Kursaal, de Diaz Arena, Wellingtonrenbaan, Raversijde en een deel van Mariakerke. In 2022 wordt de fiberuitrol in Mariakerke verder afgewerkt. “Daarmee zou Oostende de eerste stad in België zijn die volledig van glasvezel is voorzien. De impact van de werken wordt alvast tot het minimum beperkt”, maakt Standaert zich sterk. We voeren vóór de aanvang van de werken een analyse uit om de uitrol te optimaliseren. Waar mogelijk zal steeds opteren voor gevelbevestiging in plaats van ondergrondse installatie gekozen worden, vooral in dichtbebouwde zones. Zo verloopt de uitrol veel sneller, met beperkte hinder voor de bewoners. Daarnaast zijn we betrokken bij 141 nieuwbouwprojecten, goed voor meer dan 5.600 residentiële nieuwbouwwoningen die met fiber uitgerust zijn of zullen worden”, vervolgt Standaert. “Ten slotte kunnen ruim 250 bedrijven vandaag al worden aangesloten op het fibernetwerk. Zo’n 150 bedrijven hebben dit al gedaan, maar ik ben ervan overtuigd dat de rest heel snel zal volgen.

Proximus geeft ook mee dat ze verschillende informatiebrieven en lokale infosessies zal organiseren. Ook via www.proximus.be/oostende of het nummer 0800/17.028 is meer info verkrijgbaar.