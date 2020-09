Provinciedomein Raversyde kan collectie uitbreiden dankzij schenking Leen Belpaeme

28 september 2020

15u50 0 Oostende Provinciedomein Raversyde in Oostende kan haar collectie van de Eerste en Tweede Wereldoorlog uitbreiden dankzij een schenking van de familie Marlein.

Het gaat om de collectie van Marcel Marlein die in 2014 op 83-jarige leeftijd overleed. Doorheen zijn leven verzamelde hij honderden boeken en tientallen objecten van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Vooral de boekencollectie is van groot belang omdat het een hiaat opvult in de huidige collectie van Raversyde. De collectie geeft namelijk een breed beeld van voornamelijk vulgariserende, meer volkse, oorlogsliteratuur rond de Tweede Wereldoorlog, vooral toegespitst op Oostende. Raversyde zal de collectie opnemen in de bibliotheek die in een later stadium zal ontsloten worden. Daarmee wil Raversyde zich duidelijk profileren als een expertisecentrum.

Andere stukken, zoals objecten, documenten en fotomateriaal, die ook eigen zijn aan de Oostendse oorlogsgeschiedenis zullen toegevoegd worden aan de permanente collectie. Enkele stukken zullen een plaatsje krijgen in de nieuwe permanente tentoonstelling op de Atlantikwall die geïnstalleerd zal worden na de restauratie van de bunkers en loopgangen van de WOII-batterij Saltzwedel-Neu.

Marcel Marlein

Marcel Marlein was een gekende figuur in Oostende, omwille van zijn winkel ‘Radio Marlein’. Na zijn dood nam zijn echtgenote Jacquelyne Ghysel contact op met de Provincie. Ze wou de collectie na haar dood schenken aan Raversyde. In 2020 kreeg Raversyde kennis van haar overlijden en het legaat van de collectie. De Koning Boudewijnstichting, die de rest van haar bezittingen kreeg met als doel het cultureel en natuurlijk patrimonium van Oostende te conserveren, staat in voor de successierechten.